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Aquarius Tarot Card: समय अनुसार स्वभाव में बदलाव, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में छवि को बेहतर बनाने का प्रयास

Aquarius Tarot Card Horoscope 12 June: King of cups की ऊर्जा समय अनुसार स्वभाव में बदलाव, कार्यों को पूरा करने के सकारात्मक प्रयास और गलतफहमियों को खत्म कर रिश्तो में सुधार की बात लेकर आ सकती है. जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Aquarius Tarot Card: समय अनुसार स्वभाव में बदलाव, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में छवि को बेहतर बनाने का प्रयास
पूर्व में किसी गलतफहमी की वजह से किसी सहयोगी से विवाद हो सकता है.

Aquarius Tarot Card Horoscope 12 June 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal:- समय के अनुसार अपने स्वभाव में बदलाव लाएं. किसी से किए गए वादे को जरूर पूरा करें. इस समय अपने रुचि के अनुसार कार्य कर स्वयं को तनाव मुक्त महसूस करेंगे. सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में अपनी छवि को बेहतर बनाने का प्रयास करें. किसी मित्र या सहयोगी से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है. पारिवारिक मामलों में किसी निर्णय के पक्ष में आने से मन उत्साहित होगा. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional:-  ऐसे लोगों की संगत से दूर रहेंगे, जिनकी सोच नकारात्मक हो सकती है. अपने दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने का प्रयास करेंगे. व्यवसाय में कुछ नए अनुबंध मिलने की उम्मीद नजर आ रही है, जो आगे भविष्य में लाभदायक साबित होंगे व्यावसायिक यात्रा करना पड़ सकती है. पूर्व में किसी गलतफहमी की वजह से किसी सहयोगी से विवाद हो सकता है. इस समय इस गलतफहमी को खत्म कर इस विवाद को सुलझाने की पहल कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आपके व्यवहार और व्यक्तित्व की प्रशंसा हो सकती है. 

स्वास्थ्य/Health:- चेहरे पर छोटे-छोटे दाग धब्बे उभर सकते हैं. तेज धूप और मौसम में आ रहे बदलाव के चलते इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- किसी से आर्थिक मदद संबंधी कोई वादा ना करें. वादा पूरा न करने पर आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है. 

रिश्ते/Relationship:- किसी दूर के रिश्तेदार के घर शुभ कार्य में शामिल हो सकते हैं. कुछ पुराने रिश्तेदारों से मिलकर उत्साहित होंगे.

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