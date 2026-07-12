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Virgo Tarot Card Rashifal: संतान की नौकरी प्राप्ति की उपलब्धि को लेकर उत्साहित, किसी बड़ी परियोजना में शामिल होने की उम्मीद

Virgo Tarot Card Horoscope 12 July: Six of wands की ऊर्जा अपने विचारों की स्पष्ट और भाषा शैली से लोगों पर प्रभाव, कार्य क्षेत्र में योग्यता और काबिलियत के बल पर अच्छे अवसर की प्राप्ति और पारिवारिक जीवन में शांति और सुकून बने रहने की बात लेकर आ सकती है.आइए जानते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Virgo Tarot Card Rashifal: संतान की नौकरी प्राप्ति की उपलब्धि को लेकर उत्साहित, किसी बड़ी परियोजना में शामिल होने की उम्मीद
इस समय खान-पान में परहेज आवश्यक है
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Virgo Tarot Card Horoscope 12 July 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: संतान की नौकरी प्राप्ति की उपलब्धि का उत्सव मना सकते हैं. इस समय परिवार के साथ किसी धार्मिक आयोजन की तैयारी कर रहे हैं. समाज में आपके व्यवहार और व्यक्तित्व की तारीफ हो सकती है. इस समय पुराने कार्यों को पूरा करने से राहत की सांस लेंगे. जीवनसाथी के व्यवसाय में उसकी आर्थिक मदद कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional: मानव संसाधन या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों को उनके कार्यों के लिए सराहा जा सकता है. अपनी अच्छी भाषा शैली और विचारों की स्पष्टता से कार्य क्षेत्र में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं. इस समय का किसी बड़ी परियोजना को लेकर कार्य क्षेत्र में हलचल हो सकती है. इस परियोजना में शामिल लोगों के नाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं. जिसके चलते सभी लोग उत्साहित हो सकते हैं. उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे रिश्ते के चलते आपको इस परियोजना में शामिल किए जाने की पूरी उम्मीद नजर आ सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: किसी पुरानी गंभीर बीमारी से धीरे-धीरे राहत मिलती नजर आ रही है. इस समय खान-पान में परहेज आवश्यक है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी मनचाही संपत्ति को खरीदने की इच्छा जल्दी पूरी होती नजर आएगी. घर की सजावट से संबंधित कीमती वस्तुओं की कर सकते हैं.

रिश्ते/Relationship: नकारात्मक सोच वाले मित्रों से ज्यादा मेलजोल आपके मान सम्मान को नुकसान पहुंचा सकता है. घर परिवार में किसी व्यक्तिगत मामले को लेकर तनाव हो सकता है.

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