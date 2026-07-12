Taurus Tarot Card Rashifal: राजनीति में सक्रिय लोगों के लिए समय थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला, आय के साधन बढ़ने के साथ खर्चों में बढ़ोतरी

Taurus Tarot Card Horoscope 12 July 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: रुके हुए कार्य को पूरा करने की कोशिश सफल रहेगी. कभी-कभी ऐसा लग सकता है, कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है.ऐसी स्थिति में सकारात्मक का साथ ना छोड़े और खुश रहने की कोशिश करें. राजनीति में सक्रिय लोगों के लिए समय थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. कुछ समय से चल रही सेहत संबंधित दिक्कतों से राहत मिल सकती है.मित्र रिश्तेदार की मदद से और किसी परेशानी को सुलझा सकते हैं.

व्यवसायिक/ Professional: कार्य को लेकर की गई मेहनत के अच्छे प्रतिफल मिलते नजर आ रहे हैं. आय के साधन बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ते नजर आएंगे. ऑफिस कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के संबंध बेहतर रखें. पूर्व की गलतियों और अधूरे कार्यों पर गंभीरता से विचार करें. दूसरों पर अपने विचार थोपने की आदत तनाव बढ़ा सकती है. सामने वाले की भावनाओं को समझ कर उसके अनुरूप बदलाव करने के प्रयास बेहतर रहेंगे.

स्वास्थ्य/Health: बदलते मौसम के कारण सर्दी जुकाम और जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है. इस समय हल्का भोजन करें और सही उपचार ले.

आर्थिक स्थिति/ Finance: आमदनी के अंदर खर्चों को सीमित करने का प्रयास करें. किसी बड़े कार्य के लिए लोन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है.

रिश्ते/Relationship: दोस्तों का सहयोग मानसिक सुकून देगा. छोटे झगड़ा जल्दी सुलझा सकते हैं. बस भाषा नरम रखें.