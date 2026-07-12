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Scorpio Tarot Card Rashifal: रूढ़िवादी सोच के चलते जीवन में आती है रुकावटें, वर्तमान नौकरी में पदोन्नति की कोई उम्मीद नहीं

Scorpio Tarot Card Horoscope 12 July: Eight of swords की ऊर्जा जीवन में नकारात्मक विचारों और लोगों से दूर रहने का प्रयास, असफलता के डर से आगे कदम बढ़ाने में संदेह और स्वयं भरोसा बनाए रखने की आवश्यकता की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: रूढ़िवादी सोच के चलते जीवन में आती है रुकावटें, वर्तमान नौकरी में पदोन्नति की कोई उम्मीद नहीं
खुद को अपग्रेड करने के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहे. 
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Scorpio Tarot Card Horoscope 12 July 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: पारिवारिक नियमों और बंधनों के बीच खुद को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं. परिवार के बड़े बुजुर्गों की रूढ़िवादी सोच आपके जीवन में  आने वाले बदलावों में रुकावट बन सकती है.बेकार की रूढ़िवादी सोच को अपने ऊपर हावी न होने दे. इस समय परिवार के सामने अपनी बात को स्पष्टता से रखने का प्रयास करें. कुछ लोगों की नकारात्मक विचारों के कारण खुद को असहाय महसूस कर सकते हैं. ईश्वर पर विश्वास और खुद पर भरोसा बनाए रखें. धीरे-धीरे हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे. 

व्यवसायिक/ Professional: वर्तमान नौकरी में पदोन्नति की कोई उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है. जिसके चलते विचारों में नकारात्मकता आ सकती है. पुरानी असफलताओं के डर अपने विचारों पर हावी न होने दे. इस समय आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों में तेजी लाएं. धन निवेश से संबंधित बड़े फैसले अभी कुछ समय के लिए स्थगित कर दें. अपनी क्षमता और काबिलियत का भरपूर प्रयोग कर कार्य क्षेत्र में अपने लिए स्थायित्व लाने का प्रयास करें. खुद को अपग्रेड करने के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहे. 

स्वास्थ्य/Health: अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हल्के-फुल्के व्यायाम और योग को दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं. समय पर खान-पान और पर्याप्त नींद त्वचा में चमक ला सकती है. 

आर्थिक स्थिति/ Finance: किसी करीबी संबंधी के साथ पैसे का लेनदेन ना करें. इससे रिश्तों में तनाव के साथ मान सम्मान में कमी आ सकती है. 

रिश्ते/Relationship: अपनी भावनाओं को दबाकर रखना तनाव दे सकता है. सामने वाले को अपनी बात स्पष्ट रूप से बता सकते हैं.

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