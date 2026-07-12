Sagittarius Tarot Card Rashifal: आलस छोड़कर चुस्त-दुरुस्त बने रहने का करें प्रयास, प्रॉपर्टी या बड़ी योजना में निवेश करने पर करेंगे विचार

Sagittarius Tarot Card Horoscope 12 July 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: इस समय आलस छोड़कर चुस्त दुरुस्त बने रहे.अपनी सोच और दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव ला सकते है. सामाजिक गतिविधियों में आपके योगदान और कार्यों की सराहना हो सकती है. पारिवारिक जीवन में समझदारी और सूझबूझ से फैसला ले. इस समय अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए कुछ नए कार्यों को शुरू करने पर विचार कर सकते हैं. इधर-उधर की बातों या मटरगश्ती में समय खराब ना करें.

व्यवसायिक/Professional: इस समय कोई नया काम शुरू करने में जल्दबाजी न करें. वित्तीय लाभ हानि से जुड़े मामलों में सावधान रहें. प्रॉपर्टी या किसी बड़ी योजना में निवेश करने पर विचार कर सकते है. इस समय व्यवसाय से जुड़े लोगों और संपर्कों से रिश्ते मजबूत करें बनाए रखें.कुछ लोगों की जलन की भावना आपके कार्यों में रुकावट डाल सकती है, इसलिए सतर्कता बनाए रखें. दूसरों की सलाह पर बिना सोचे समझे अमल न करें.

स्वास्थ्य/Health: गले में संक्रमण के चलते आवाज खराब हो सकती हैं. इस समय चिकित्सक खानपान और तेज बोलने में परहेज रखने की बात कर सकते है.

आर्थिक स्थिति/Finance: नौकरी में वेतन वृद्धि से आर्थिक स्थिति सुधर सकती है इस समय बड़े निवेश को लेकर सजग रहें.

रिश्ते/Relationship: प्रेम संबंध को विवाह में बदलने की अनुमति परिजनों से प्राप्त हो सकती है. दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी.