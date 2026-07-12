Libra Tarot Card Rashifal: व्यवसाय में नए संपर्क की सामाजिक छवि खराब होने से अनुबंध पर पुनः सोच विचार, पढ़ें अपना राशिफल

Libra Tarot Card Horoscope 12 July 2026 Tula Tarot Card Rashifal: कहीं निवेश करने या महंगी चीज खरीदने से पहले अच्छे से सोच विचार कर ले. लंबे समय से जिस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है. उसमें अब अच्छे प्रतिफल मिलने की उम्मीद नजर आ रही है. विदेश जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को जरूरी दस्तावेज व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है. उससे और जल्दबाजी में परिस्थितियों बिगड़ सकती हैं. अत: धैर्य और संयम बनाए रखें.

व्यवसायिक/Professional: व्यवसाय विस्तार से जुड़ी योजनाओं पर पुनर्विचार जरूर करें.छोटे या बड़े फैसले लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन आपके फैसले को मजबूती देगा. इस समय कार्यों को गंभीरता और समझदारी से पूरा करने की आवश्यकता है. कुछ पुराने कार्यों को लेकर अच्छे प्रतिफल मिलने की उम्मीद नजर आ रही है. व्यवसाय में किसी नए संपर्क के साथ अनुबंध की कोशिश हो सकती है.इस समय सामने वाले व्यक्ति की सामाजिक छवि खराब होने से उसके साथ अनुबंध करने को लेकर पुनः सोच सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health: अत्यधिक कार्यभार के कारण थकान और तनाव का असर सेहत पर पड़ सकता है. काम के साथ सेहत और आराम का ख्याल रखें.

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी कानूनी मामले में काफी धन खर्च होने से परेशान हो सकते हैं. इस समय पर अनावश्यक खर्चों पर काबू करेंगे.

रिश्ते/Relationship: किसी भारी व्यक्ति के दखल से घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है. बेकार के प्रेम प्रसंग में ना पड़े.