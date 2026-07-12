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Leo Tarot Card Rashifal: परिवार के व्यावहारिक और आर्थिक पक्ष को लेकर रहें सजग, कार्य क्षेत्र को लेकर मिलेगी अच्छी खबर

Leo Tarot Card Horoscope 12 July: Ace of pentacles की ऊर्जा अपने आर्थिक पक्ष को मजबूती देने के प्रयास में सफल, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त करने के लिए कार्य कुशलता में वृद्धि और धीमी एवं स्थाई प्रगति को लेकर संतुष्टि की बात लेकर आ सकती है.

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Leo Tarot Card Rashifal: परिवार के व्यावहारिक और आर्थिक पक्ष को लेकर रहें सजग, कार्य क्षेत्र को लेकर मिलेगी अच्छी खबर
परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के मार्गदर्शन से संपत्ति से संबंधित विवाद को टाला जा सकता है
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Leo Tarot Card Horoscope 12 July 2026 Singh Tarot Card Rashifal: किसी मित्र की सलाह से परिवार के लिए नई बचत योजना को शुरू कर सकते है. परिवार के व्यावहारिक और आर्थिक पक्ष को लेकर सजग रह सकते हैं.किसी सदस्य के विवाह को लेकर चिंतित हो सकते हैं.सामने वाले की बढ़ती उम्र के चलते अच्छे विवाह प्रस्ताव न आने से परेशान होंगे.किसी करीबी संबंधी की मदद से विवाह के लिए उपयुक्त प्रस्ताव ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं. परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के मार्गदर्शन से संपत्ति से संबंधित विवाद को टाला जा सकता है.आपके व्यावहारिक और समझदारी पूर्ण रवैए की परिवार में तारीफ हो सकती है.

व्यवसायिक/Professional: अपनी कार्य कुशलता को और बेहतर बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट संबंधी कोर्स कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से पूरा करेंगे. कुछ कार्यों में धीमी, लेकिन स्थाई प्रगति अच्छी सफलता दिला सकती है.किसी नए व्यवसाय की योजना धीरे-धीरे आकार लेती नजर आ रही है.अपने निर्णय को लेते समय भावनाओं की जगह व्यवहारिकता को शामिल करें. सहयोगियों के साथ व्यर्थ की गतिविधियों में शामिल न हो. 

स्वास्थ्य/Health: कुछ समय पूर्व आई मोच के कारण पैर में लगातार दर्द बना रह सकता है. इस समय किसी फिजियोथैरेपिस्ट से मिलने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance: छोटे-छोटे निवेशों से बड़े वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है. बच्चों को बचत की उपयोगिता समझाएंगे.

रिश्ते/Relationship: प्रेम संबंधों में रवैया व्यावहारिक और यथार्थवादी रह सकता है. जिसके चलते साथी से नोंकझोक हो सकती है.

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