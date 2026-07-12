Gemini Tarot Card Rashifal: युवा और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद, क्षेत्र की छोटी बड़ी गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता

Gemini Tarot Card Horoscope 12 July 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: अटके हुए पैसे वापस मिलने के प्रयास सफल हो सकते हैं. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में थोड़ी राहत मिलती नजर आएगी. अपनी दिनचर्या और पारिवारिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए समय अनुकूल है. युवा और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद बनी हुई है. विवाद में पड़कर अपने करीबी संबंधियों के साथ रिश्ते खराब ना करें. शांति से बैठकर उस विवाद का हल निकाल लेना सबके लिए बेहतर रहेगा.

व्यावसायिक/ Professional: सही रणनीति बनाकर किए गए कार्यों में सफलता प्राप्ति का प्रतिशत अधिक होगा. इस बात का विश्वास कर सकते हैं. व्यवसाय में साझेदार से किसी विरोधी व्यक्ति के दखलअंदाजी को लेकर अनबन हो सकती है. इस समय अपने कागजों और जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखें.सरकारी काम या अच्छे लाभदायक अनुबंध से जुड़ने समय आपके फाइलों और कागजों की आवश्यकता पड़ सकती है. अतः उनमें किसी भी तरह की कमी ना रहने दे.अपने आसपास के लोगों पर ज्यादा विश्वास ना करें. अति विश्वास के चलते धोखा प्राप्त हो सकता है. कार्य क्षेत्र की छोटी-बड़ी गतिविधियों पर ध्यान रखें.

स्वास्थ्य/Health: कुछ गलत खाद्य पदार्थ के सेवन से गले में काफी तकलीफ महसूस कर सकते हैं. इस समय ठंडे और खट्टे पदार्थों का सेवन न करें.

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी प्रॉपर्टी या पॉलिसी में निवेश की योजना पर पुनर्विचार कर सकते हैं. परिवार में किसी के स्वास्थ्य के कारण काफी खर्च हो सकता है.

रिश्ते/Relationship: इस समय आपके चिड़चिड़ा स्वभाव के कारण परिवार के सभी सदस्यों से अनबन हो सकती है.अपने स्वभाव में मधुरता लाने का प्रयास से रिश्तों को बेहतर बना सकते है.