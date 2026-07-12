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Cancer Tarot Card Rashifal: आज किसी बड़े प्रोजेक्ट से बाहर जाने का मिलेगा मौका, अपनी गलतियों में सुधार लाने का करें प्रयास

Cancer Tarot Card Horoscope 12 July: Five of pentacles की ऊर्जा जीवन में बढ़ती कठिनाइयों से बाहर निकालने के प्रयास, पूर्व में की गई गलतियां से सबक लेने की जरूरत और पारिवारिक जीवन में सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य एवं रिश्तो में मधुरता बनाए रखने की आवश्यकता की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Cancer Tarot Card Rashifal: आज किसी बड़े प्रोजेक्ट से बाहर जाने का मिलेगा मौका, अपनी गलतियों में सुधार लाने का करें प्रयास
मौसम में आ रहा बदलाव स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है
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Cancer Tarot Card Horoscope 12 July 2026 Kark Tarot Card Rashifal: कुछ ना कुछ कठिनाइयां जीवन में लगातार बनी हुई है. काफी प्रयासों के बाद भी अभी तक पारिवारिक और आर्थिक स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है. इस बात के चलते रिश्तो में तनाव बढ़ सकता है. परिवार के कुछ सदस्य दूसरों की गलतियां को इस स्थिति का जिम्मेदार मान सकते हैं. इस समय धैर्य और संयम बनाए रखें. किसी की भी बात का विरोध परिवार की अशांति को और बढ़ा देगा. किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की बिगड़ती सेहत चिंतित कर सकती है. 

व्यवसायिक/Professional: कार्य क्षेत्र में किसी बड़े प्रोजेक्ट से आपका नाम हटाया जा सकता है. पूर्व में कुछ कार्यों को समय पर पूरा न होने के कारण हुए आर्थिक नुकसान के चलते अधिकारियों द्वारा यह फैसला लिया जा सकता है. इस बात से मन काफी आहत हो सकता है. इस समय अपनी गलतियों को समझ कर रुके हुए कार्यों को पूरा कर सकते हैं.आगे से इस तरह की स्थिति का दोहराव ना हो. इसके लिए अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे. 

स्वास्थ्य/Health: गर्भवती महिलाओं की सेहत को लेकर परिजनों को सजग रहना चाहिए. मौसम में आ रहा बदलाव स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: ज्यादा लाभ के लालच में किसी गलत योजना में लगाया पैसा अटक सकता है. इस समय पैसे को वापस पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship: जीवनसाथी के साथ बढ़ती कटुता रिश्ते को खराब कर सकती है. सामने वाले के परिजनों की आर्थिक स्थिति को लेकर ताना मारते आए है.

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