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Aries Tarot Card Rashifal: कार्यों को लेकर कामचोरी से नुकसान, कार्यक्षेत्र में बड़ सकती है समस्याएं

Aries Tarot Card Horoscope 12 July: Page of wands की ऊर्जा अपनी सोच और भाषा में वजन बढ़ाने की कोशिश, बड़े बदलावों के लिए थोड़ा ठहरकर प्रयास करने पर विचार और किसी नए कार्य से पूर्व सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Aries Tarot Card Rashifal: कार्यों को लेकर कामचोरी से नुकसान, कार्यक्षेत्र में बड़ सकती है समस्याएं
कार्य का विश्लेषण कर समस्या को सुलझाएं
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Aries Tarot Card Horoscope 12 July 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: काम करने का जोश और जज्बा आपके लिए अच्छी सफलता लेकर आ सकता है. अपने कार्यों से कामचोरी न करें. सभी पारिवारिक मामलों में परिवार का साथ और सहयोग जीवन में आगे बढ़ने  लाभदायक रहता है. करीबी संबंधियों के साथ मांगलिक आयोजन में शामिल होंगे. पुराने विवादों को सुलझाएं. परिवार की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए विचार विमर्श कर सकते है. किसी के अतीत से आया कोई व्यक्ति दु:खद समाचार लेकर आ सकता है. परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर राहत महसूस करेंगे. 

व्यवसायिक/Professional: नई जगह खुद को अकेला महसूस कर रहे है. कार्यक्षेत्र की राजनीति आपके लिए परेशानी बन सकती है. इस समय व्यवसाय में बड़े बदलाव न करें. पूर्व की तरह चल रही गतिविधियों में सुधार लाएं. बड़े धन निवेशों से लाभ प्राप्त हो सकते है. किसी नए अनुबंध पर सहमति से पूर्व सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी जरूर लें. जोखिम लेने से बचे. यदि कार्य को पूरा करने में सफलता नहीं मिल रही है. तो जल्दबाजी न करें. कार्य का विश्लेषण कर समस्या को सुलझाएं.

स्वास्थ्य/Health: पुरानी स्वास्थ्य समस्या से थोड़ी राहत मिल सकती है. पैरों में दर्द को लेकर परेशान रहेंगे. 

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी को इस समय उधार न दें. पैसा वापस मिलने की संभावना नहीं बन रही है. 

रिश्ते/Relationship: बार बार किसी भी बात का दोहराव सामने वाले को चिढ़ा सकता है. अपने शब्दों में वजन लाएं.

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