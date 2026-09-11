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Taurus Tarot Card Rashifal: घर की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़े बदलाव, गलतियों का दोहराव ना करें

Taurus Tarot Card Horoscope 11 September: Death की ऊर्जा पुराने अध्याय के अंत से जीवन में सकारात्मक बदलाव, नौकरी में नए विकल्पों का चयन कर अच्छे अवसर प्राप्त होने की संभावना और पूर्व में हुई परेशानियां को लेकर खुद को दोषी न मानने की बात लेकर आ सकती है.

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Taurus Tarot Card Rashifal: घर की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़े बदलाव, गलतियों का दोहराव ना करें
वृषभ राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Taurus Tarot Card Horoscope 11 September 2026 Vrishabh Tarot Card Rashifal: किसी पुराने दुखद अध्याय का अंत हो सकता है. घर की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़े बदलाव किए जा सकते हैं. घर में लंबे समय से रखी किसी पुरानी  वस्तु को हटा सकते है. परिवार के हित के लिए किए गए बदलाव शुरू में परेशान कर सकते हैं. निश्चित रहिए आगे चलकर यह फैसला बेहतर लगेगा. किसी करीबी रिश्ते में नाराजगी छोड़ने की पहल कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional:

पुराने प्रोजेक्ट में आई समस्याओं के चलते नए अवसर लेने में थोड़ा संकोच कर सकते हैं. इस स्थिति में नए प्रोजेक्ट को लेने से पूर्व से अच्छे से जानकारी प्राप्त करें. नौकरी में बदलाव के लिए पुराने विकल्पों से बाहर निकल कर आगे बढ़े. पुराने कार्यों में हुई गलतियों का दोहराव ना करें. सहयोगियों के साथ रिश्तो में सुधार लाएं. कुछ ऐसे लोगों और स्थितियों से दूर हो सकते हैं. जिनके कारण जीवन में नकारात्मकता बढ़ती महसूस कर रहे हैं . 

स्वास्थ्य/Health:

व्यायाम की शुरुआत करते समय अचानक बहुत सारे व्यायाम को करना शरीर में दर्द और तकलीफ बढ़ा सकता है. धीरे-धीरे कर बदलाव करें. 

आर्थिक स्थिति/ Finance:

आर्थिक मामलों में किसी मित्र की सलाह लेना परेशानी में डाल सकती है. इस स्थिति में धन निवेश न करें. 

रिश्ते/Relationship:

पुराने मित्रों और संबंधियों के साथ रिश्ते सुधारने का प्रयास कर सकते हैं. स्वार्थी और मतलबी लोगों से रिश्तो में तनाव बढ़ सकता है.

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