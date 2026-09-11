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Virgo Tarot Card Rashifal: रुचि के कार्यों में समय जरूर बिताए, व्यवहार में ला सकते है परिवर्तन

Virgo Tarot Card Horoscope 11 September: The Hermit की ऊर्जा युवा और विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल, नए कार्यों की शुरुआत पर विचार और व्यवसायिक मामले में रुकावट आने से चिंतित होने की बात लेकर आ सकती है.

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Virgo Tarot Card Rashifal: रुचि के कार्यों में समय जरूर बिताए, व्यवहार में ला सकते है परिवर्तन
कन्या राशि का टैरो राशिफल
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Virgo Tarot Card Horoscope 11 September 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: कुछ समय अपने रुचि के कार्यों में जरूर बिताए. इससे मानसिक सुकून और शांति मिलेगी. बहुत ज्यादा थकान और मेहनत की वजह से चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है. यदि वाहन खरीदने की किसी योजना पर विचार कर रहे हैं. तो उसे कुछ समय के लिए टाल दें. युवा वर्ग और विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर सक्रिय और गंभीर रहेंगे. परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात शुरू हो सकती है.

व्यवसायिक/ Professional:

व्यावसायिक मामलों में कुछ ना कुछ रुकावट के सामने आने से कार्यों को पूरा करने का परेशानी हो सकती है. कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है. जिनके अनुभव आगे बढ़ाने में मदद करेंगे. कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों के साथ व्यर्थ की बातों पर बहस होने की संभावना नजर आ रही है. सामने वाले के मूड को देखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते है. 

स्वास्थ्य/Health:

जोड़ों और घुटनों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है. राहत पाने के लिए दिनचर्या को नियमित रखें. महिलाएं अपनी सेहत पर ध्यान दे. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

माता से कीमती उपहार प्राप्त हो सकता है. परिवार के साथ खरीदारी कर सकते है. 

रिश्ते/Relationship:

रिश्तों में मधुरता और लचीलापन बनाए रखें. विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ मर्यादित व्यवहार रखें.

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