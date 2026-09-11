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Sagittarius Tarot Card Rashifal: व्यवसाय में करेंगे बदलाव, वातावरण में बनी रहेगी सकारात्मकता

Sagittarius Tarot Card Horoscope 11 September: Three of pentacles की ऊर्जा कार्यों में अनुभवहीनता के चलते रुकावटें, मन में भटकाव की स्थिति से अशांति और व्यवसाय में अनुभवी व्यक्ति की मदद से बदलावों से सकारात्मकता लाने के प्रयास की बात हो सकती है.

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Sagittarius Tarot Card Rashifal: व्यवसाय में करेंगे बदलाव, वातावरण में बनी रहेगी सकारात्मकता
धनु राशि का टैरो राशिफल
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Sagittarius Tarot Card Horoscope 11 September 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: पारिवारिक मामलों में आ रही समस्या को सुलझाने का प्रयास कर सकते है. कार्य में अपेक्षाकृत सफलता की प्राप्ति ना होने से मन में भटकाव की स्थिति आ सकती है. छोटे-छोटे कार्यों की जिम्मेदारी को लेकर आपस में बहस बाजी से दूर रहने का प्रयास करें. परिवार में बाहरी व्यक्ति को किसी भी बाद में शामिल न होने दे. किसी मित्र या सहयोगी की आपके जीवन में बढ़ती गतिविधियों को नियंत्रित करें. प्रिय को पारिवारिक मामले में बोलने की इजाज़त न दे.

व्यवसायिक/ Professional:

किसी परियोजना में नए सहयोगियों को शामिल किया जा सकता है. उनकी अनुभवहीनता के चलते परियोजना में रुकावटें आ सकती हैं. इस स्थिति में सामने वाले लोगों को कार्य को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन किया जा सकता है. किसी नए कार्य के बारे में जानकारी न होने पर सोच समझ कर आगे बढ़े. अनुभवहीनता दूर करने के लिए कार्यों को करते समय अच्छे से सभी स्थितियों का अवलोकन करें. व्यवसाय में अनुभवी व्यक्ति की मदद से कुछ छोटे-बड़े बदलाव कर वातावरण में नयापन ला सकते हैं. जिसके कारण कार्यों को पूरा करने में सकारात्मकता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य/Health:

सिरदर्द या माइग्रेन के चलते कार्यों से मन भटक सकता है. किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श ले स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति/Finance:

छोटी-छोटी बचत से थोड़ी धारा सी एकत्र कर सकते हैं. इस धनराशि का उपयोग नए वाहन की खरीदी में कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:

प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने के लिए परिजनों की सहमति की प्रतीक्षा कर सकते हैं.

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