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Pisces Tarot Card Rashifal: संपत्ति से जुड़े मामले में फैसला होने से मिलेगी राहत, खर्चों का बजट बनाना जरुरी

Pisces Tarot Card Horoscope 11 September: Judgement की निष्पक्ष ऊर्जा संपत्ति के मामले में निष्पक्ष फैसला होने से सुकून,साझेदारी के व्यवसाय में सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता और पदोन्नति की प्राप्ति योग्यता और काबिलियत के आधार पर मिलने की बात लेकर आ सकती है.

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Pisces Tarot Card Rashifal: संपत्ति से जुड़े मामले में फैसला होने से मिलेगी राहत, खर्चों का बजट बनाना जरुरी
मीन राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Pisces Tarot Card Horoscope 11 September 2026 Meen Tarot Card Rashifal: संपत्ति के मामले में निष्पक्ष फैसला होने से राहत मिलेगी. किसी दस्तावेज या कानूनी कागज की अच्छे से जांच पड़ताल कर सकते हैं. घर की जिम्मेदारियां को सभी सदस्यों के साथ बांट सकते हैं. जिससे सभी को अपने जिम्मेदारियां का एहसास बना रहेगा. किसी भी सदस्य से ज्यादा उम्मीद करना परेशान कर सकता है. किसी व्यक्ति के बारे में बनाई गई आपकी राय बदल सकती है. पारिवारिक खर्चों को लेकर बजट बना सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional:

कानून, प्रशासन और लेखा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय प्रतिकूल हो सकता है. किसी अनुबंध की शर्तों को लेकर साझेदार के साथ चर्चा हो सकती है. नौकरी में आपकी कार्य कुशलता का मूल्यांकन होने से चिंतित हो सकते हैं. इस समय सभी कर्मचारियों के कार्यों पर नजर रखी जा सकती है. जल्द ही पदोन्नति का निर्णय योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर होगा. साझेदारी के व्यवसाय में सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें. 

स्वास्थ्य/Health:

दिनचर्या को संतुलित करने का प्रयास करें. भोजन का समय नियमित करें. फाइबर युक्त भोजन करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

रुका हुआ पूर्ण भुगतान वापस मिल सकता है. व्यवसाय विस्तार के लिए लोन ले सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:

मित्रों के साथ किसी पुराने मित्र की मदद कर सकते हैं. इससे सामने वाले को हिम्मत मिलेगी.

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