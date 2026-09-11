Libra Tarot Card Rashifal: रुचि के कार्यों को व्यवसाय में बदलने पर करेंगे विचार, पुराने कर्जों से मिलेगी राहत

Libra Tarot Card Horoscope 11 September 2026 Tula Tarot Card Rashifal: किसी करीबी रिश्तेदार के साथ चल रही गलतफहमी को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें. कुछ समय स्वयं के लिए निकालें. अपनी रुचि के कार्यों में समय बिताने से मानसिक शांति प्राप्त होगी. कार्यों की अधिकता की वजह से चिडचिडाहट बढ़ सकता है. अपनी चिडचिडाहट को परिजनों के ऊपर ना निकले. गुस्से और आवेश पर नियंत्रण रखें. पिछले कुछ समय से चली आ रहे तनाव से राहत मिल सकती है.

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय में आ रही चुनौतियों से परेशान हो सकते है. पुराने कार्यों को पूरा करने में काफी मेहनत करना पड़ सकती है. अपनी रुचि के कार्यों को व्यवसाय में बदलने पर विचार कर सकते है. पिता समान किसी व्यक्ति की सलाह और सहयोग व्यवसाय में आ रही परेशानियों से बाहर निकल सकते है. सामने वाले की सलाह फायदेमंद साबित होगी. उच्च अधिकारियों की बात को नजरअंदाज न करें. कार्य की अधिकता के चलते ओवरटाइम करना पड़ सकता है.

स्वास्थ्य/Health:

स्त्री संबंधी रोग होने की आशंका परेशान कर सकती है. इस समय किसी भी तरह की लापरवाही समस्या को बढ़ा सकती है.

आर्थिक स्थिति/Finance:

पुराने कर्जों को चुका सकते है. ऑनलाइन खरीदारी को नियंत्रित करें.

रिश्ते/Relationship:

किसी करीबी मित्र से मुलाकात हो सकती है. प्रेम संबंधों में शक न आने दें.