विज्ञापन
विशेष लिंक

Leo Tarot Card Rashifal: आर्थिक फैसले को लेकर संदेह हो सकता है, पैसों के लेनदेन में बरते सावधानी

Leo Tarot Card Horoscope 11 September: Nine of swords की ऊर्जा विचारों में उथल-पुथल से स्थिति गंभीर, ज्यादा सोच विचार से माहौल में नकारात्मकता और स्थिति को बड़ा चढ़कर प्रस्तुत करने के कारण मानसिक तनाव बढ़ाने की बात लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Leo Tarot Card Rashifal: आर्थिक फैसले को लेकर संदेह हो सकता है, पैसों के लेनदेन में बरते सावधानी
सिंह राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Leo Tarot Card Horoscope 11 September 2026 Sinh Tarot Card Rashifal: परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार की कठोरता चिंतित कर सकती है. किसी बात को लेकर काफी ज्यादा उलझ सकते है. परिवार के किसी सदस्य के आर्थिक फैसले को लेकर संदेह कर सकते है. किसी करीबी से खुलकर बात कर सकते है. परिवार में किसी विवाद को बहुत बड़ा कर सकते है. इस स्थिति में परिवार के माहौल में गंभीरता आ सकती है. विचारों में काफी उथल पुथल होने से मन में अशांति रह सकती है. साथी की व्यस्तता को उपेक्षा न समझे. 

व्यवसायिक/ Professional:

वित्त, लेखा-जोखा और शोध से जुड़े लोगों को दस्तावेजों की जांच ध्यान से करने की आवश्यकता हो सकती है. किसी वरिष्ठ की आलोचनात्मक टिप्पणी को ज्यादा गंभीरता से ले सकते है. जिसके चलते काफी तनाव बढ़ सकता है. व्यवसाय में कार्य की अधिकता के चलते वातावरण अव्यवस्थित हो सकता है. इस स्थिति में कागजों और फाइलों को सुरक्षित रखें. महत्वपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखें. 

स्वास्थ्य/Health:

ज्यादा तनाव के चलते खानपान और नींद की अनियमितता स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है. तनाव दूर करने के लिए मेडिटेशन और योगा कर सकते है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतने की आवश्यकता महसूस करेंगे. व्यवसाय में पुराने भुगतान को लेकर चिंतित हो सकते है. 

रिश्ते/Relationship:

रिश्ते में बेवजह संदेह उत्पन्न हो सकता है. रिश्तों में भरोसा बनाए रखें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Leo Aaj Ka Rashifal, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal, Sinh Rashifal Aaj
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com