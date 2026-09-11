Gemini Tarot Card Rashifal: आर्थिक निवेश के लिए समय प्रतिकूल, समस्याओं को सुलझाने का कर सकते हैं प्रयास

Gemini Tarot Card Horoscope 11 September 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: किसी मुकदमे के चलते काफी पैसे खर्च हो सकते हैं. फैसला पक्ष में होने की स्थिति नजर ना आने से तनाव बढ़ सकता है. परिवार के सभी सदस्यों के साथ आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे. आर्थिक परेशानी के चलते जीवनसाथी के साथ तनाव बढ़ सकता है. पारिवारिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए परिवार के महिलाओं का सहयोग कर सकते हैं.

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय में किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व शर्तों को नजरअंदाज करना बड़ी परेशानी में डाल गया है. अनुबंध के समय पर पूरा न होने के कारण बकाया रकम को रोकने से व्यवसाय में नुकसान हो सकता है. इस समय किसी कानूनी सलाहकार की मदद ले सही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर सकते है. कार्य स्थल पर सहयोगियों के साथ कार्यों में आ रही समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं. उच्च अधिकारियों के साथ सभी समस्याओं पर बातचीत कर सकते हैं. आर्थिक निवेश के लिए समय प्रतिकूल है.

स्वास्थ्य/Health:

खानपान की आदतें बदलने से स्वास्थ्य में बदलाव नजर आएगा. सुबह और शाम की सैर पेट की परेशानियों से दूर रखेगी.

आर्थिक स्थिति/Finance:

व्यवसाय में रुका हुआ पैसा वापस मिलने की स्थिति नजर ना आने से परेशान हो सकते हैं. रुके हुए पैसे को वापस पाने के लिए कार्यवाही कर सकते हैं.

रिश्ते/Relationship:

अविवाहित लोग पुराने प्रेम संबंध की यादों से बाहर निकाल सकते हैं. मित्रता में सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें.