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Capricorn Tarot Card Rashifal: कार्य क्षेत्र में आए बदलाव से होगा लाभ, आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार

Capricorn Tarot Card Horoscope 11 September: Seven of wands की ऊर्जा छोटी-छोटी बातों को चलते विवाद की संभावना, कार्यस्थल पर नए नियम कायदे लागू होने से परेशानी और प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को लाभ प्राप्ति की बात लेकर आ सकती है.

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Capricorn Tarot Card Rashifal: कार्य क्षेत्र में आए बदलाव से होगा लाभ, आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार
मकर राशि का टैरो राशिफल
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Capricorn Tarot Horoscope 11 September 2026 Makar Tarot Card Rashifal: छोटी-छोटी बातों को लेकर परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है. सदस्यों के बीच सही तालमेल न होने से निर्णय लेने में परेशानी अनुभव हो सकती है. इस समय पारिवारिक संपत्ति को लेकर चल रहे मुकदमे में कोई निर्णय न होने से दुविधा हो सकती है. किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. अचानक से निजी कार्यों को लेकर यात्रा करना पड़ सकती है. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्यस्थल पर कुछ नए नियम और कायदे लागू होने से बड़े बदलाव आ सकते हैं. नए आए अधिकारी की सख्ती के चलते रुके हुए कार्यों में तेजी आ सकती है. कार्य क्षेत्र में आए बदलाव से लाभदायक प्रतिफल प्राप्त होंगे. व्यवसाय में को लेकर बनाई गई नई कार्य प्रणाली लाभदायक साबित हो सकती है. संपत्ति की खरीद फ़रोख्त से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है. कुछ बड़ी डील सामने आने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. लापरवाही और जरूरत से ज्यादा उदार स्वभाव व्यवसाय में नुकसान ला सकता है. किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. 

स्वास्थ्य/Health:

महिलाओं में जोड़ों के दर्द और स्त्री रोग की वजह से परेशानी हो सकती है. स्वास्थ्य को लेकर की गई लापरवाही परेशानी ला सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

बड़े व्यवसाय की जगह छोटे कुटीर उद्योग की शुरुआत धीरे-धीरे लाभ लेकर आ सकती है. 

रिश्ते/Relationship:

जीवनशैली में सुधार आ सकता है. किसी के मदद से पहले अपनी क्षमता का ध्यान रखें.

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