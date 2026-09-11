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Cancer Tarot Card Rashifal: महत्वपूर्ण अवसरों का पूरा उठाएं लाभ, रुके हुए पैसे के वापस मिलने की संभावना

Cancer Tarot Card Horoscope 11 September: The Hanged Man की ऊर्जा महत्वपूर्ण अवसरों से लाभ प्राप्ति की संभावना, स्थानांतरण को रोकने की कोशिश विफल होने से निराशा और पारिवारिक व्यवसाय के बंद होने से मन में भटकाव की स्थिति की बात लेकर आ सकती है.

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Cancer Tarot Card Rashifal: महत्वपूर्ण अवसरों का पूरा उठाएं लाभ, रुके हुए पैसे के वापस मिलने की संभावना
कर्क राशि का टैरो राशिफल
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Cancer Tarot Card Horoscope 11 September 2026 Kark Tarot Card Rashifal: सामने आ रहे महत्वपूर्ण अवसरों का पूरा लाभ उठाएं. लंबे समय से रुके हुए पैसे के वापस मिलने की संभावना बन रही है. आलस के कारण कार्यों को टालने का प्रयास न करें. बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की लापरवाही न होने दे. छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करें. समस्याओं का सही समय पर समाधान न करने से आगे चलकर बड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं. पारिवारिक मामलों में अपनी मनमानी ना करें. सभी की राय से निर्णय लें. 

व्यवसायिक/ Professional:

नौकरी में स्थानांतरण की सूचना मिलने से परेशान हो सकते हैं. स्थानांतरण को रोकने का प्रयास विफल होने के कारण मन में निराशा आ सकती है. साझेदारी में व्यवसाय करने पर विचार कर सकते हैं. किसी मित्र को साझेदारी का प्रस्ताव दे सकते है. पारिवारिक व्यवसाय के बंद होने से मन में भटकाव हो सकता है. इस समय मन में आ रहे असंतोष से बाहर निकले. और जीवन में संतुलन लाएं. 

स्वास्थ्य/Health:

गले में इन्फेक्शन और खांसी-जुकाम जैसी परेशानी हो सकती है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

व्यवसाय में अच्छे लाभ प्राप्ति की संभावना बन रही है. इससे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. 

रिश्ते/Relationship:

विवाहेतर सम्बन्धों से तनाव बढ़ सकता है. हमेशा दूसरों को पता चलने का डर सता सकता है.

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