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Aries Tarot Card Rashifal: कार्य स्थल पर कई लाभदायक अवसर आएंगे, सही अवसर का चयन कर आगे बढ़ना जरुरी

Aries Tarot Card Horoscope 11 September: Knight of cups की ऊर्जा व्यवहार में संयम से रिश्तों में मधुरता,कार्यस्थल पर आ रहे लाभदायक अवसर को प्राप्त करने के लिए सोच समझकर धन निवेश और किसी भी बात को लेकर तुरंत प्रतिक्रिया न देने की बात लेकर आ सकती है.

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Aries Tarot Card Rashifal: कार्य स्थल पर कई लाभदायक अवसर आएंगे, सही अवसर का चयन कर आगे बढ़ना जरुरी
मेष राशि का टैरो राशिफल
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Aries Tarot Card Horoscope 11 September 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: व्यवहार और दिनचर्या में संयम रखें. ससुराल पक्ष से कुछ शिकायत हो सकती हैं. इसके बावजूद संबंधों को बेहतर करने के प्रयास करेंगे. आसपास की सामाजिक गतिविधियों में आपकी सक्रिय भागीदारी लोगों को प्रभावित कर सकती है. अपने आसपास के वातावरण की  साफ सफाई का ध्यान रखेंगे. कुछ लोगों की ईर्ष्या आपके कार्यों में रुकावट डाल सकती है. इस स्थिति में कुछ बातों को अनसुना करना बेहतर रहेगा. किसी से विवाद होने की स्थिति में सुधार लाने का विकल्प खुला रखें. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्य स्थल पर कई लाभदायक अवसर सामने आ सकते हैं. सभी अवसरों में निवेश करना बेहतर नहीं रहेगा. सोच समझ कर सही अवसर का चयन कर आगे बढ़े. कार्यस्थल पर अधिकारियों से बातचीत करते समय अपनी वाणी और भावनाओं को नियंत्रित रखें. किसी बात पर को लेकर गहमागहमी होने पर शांत रहकर स्थिति को बिगड़ने से बचाया जा सकता है. कार्यस्थल को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ छोटे-छोटे बदलाव किए जा सकते है. इससे वातावरण में नवीनता के साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. 

स्वास्थ्य/Health:

किसी भी तरह के इलाज को लेकर लापरवाही ना करें. ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की नियमित जांच करवाते रहे. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

आर्थिक स्थिति से जुड़े किसी मामले के सुलझने से लाभ प्राप्ति हो सकती है. प्राप्त लाभ का सदुपयोग करें. 

रिश्ते/Relationship:

पति-पत्नी के बीच की कहासुनी के चक्कर में  परिवार की व्यवस्था बिगड़ सकती है.आपस की लड़ाई को परिजनों के सामने ना लाएं.

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