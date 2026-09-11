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Aquarius Tarot Card Rashifal: व्यवसाय में कुछ नए अनुबंध मिलेंगे, समझदारी और सूझबूझ से लें काम

Aquarius Tarot Card Horoscope 11 September: Two of wands की ऊर्जा व्यवसाय में नए अनुबंध प्राप्त होने से कार्य की अधिकता, नौकरी में हल्की-फुल्की समस्याओं को समझदारी से दूर करने का प्रयास और बहन की शादी की तैयारी की बात लेकर आ सकती है.

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Aquarius Tarot Card Rashifal: व्यवसाय में कुछ नए अनुबंध मिलेंगे, समझदारी और सूझबूझ से लें काम
कुंभ राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Aquarius Tarot Card Horoscope 11 September 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: समय अनुकूल है. परिवार में आ रही समस्याओं का समाधान सभी के सहयोग से किया जा सकता है. परिवार की महिलाओं के साथ घर की व्यवस्था बेहतर कर सकते हैं. बहन की शादी के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं. सभी सदस्यों की राय से किसी अच्छे प्रस्ताव पर सहमति बन सकती है. जीवन साथी की तबीयत को लेकर चिंतित होंगे. विवाहेत्तर संबंधों के चलते परिवार में तनाव हो सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपके खिलाफ अफवाहें फैला सकते हैं. इन अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया न दें. कार्य की सफलता को लेकर अति उत्साहित ना हो. अति उत्साह और जल्दबाजी के चलते बने-बनाए कार्यों में रुकावट आ सकती है. व्यवसाय में कुछ नए अनुबंध प्राप्त होने से कार्य की अधिकता रहेगी. कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ मिलकर समय पर कार्य पूरा करने का प्रयास करेंगे. नौकरी में आ रही हल्की-फुल्की समस्याओं को अपनी समझदारी और सूझबूझ से सुलझा सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health:

जल्दबाजी में कार्य करने के कारण चोट लग सकती है. चोट को लेकर लापरवाही ना करें. चिकित्सक से सही उपचार लें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

छोटी-छोटी जमा पूंजी को फिक्स डिपाजिट में डाल सकते हैं. इससे जरूरत पड़ने पर धन की कमी नहीं रहेगी. 

रिश्ते/Relationship:

परिवार के साथ मनोरंजन स्थल की यात्रा की तैयारी कर सकते हैं. बच्चों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं.

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