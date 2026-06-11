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Virgo Tarot Card Rashifal: कार्यों की सफलता दिलाएगी प्रशंसा, सरकारी नौकरी की बढ़ेगी उम्मीद

Virgo Tarot Card Horoscope 11 June: Six of cups की ऊर्जा पुरानी यादों और बातों से सीख लेने, ननिहाल पक्ष से अच्छे जुड़ाव और कार्यों को लेकर संतुलन बनाने की बात कर सकता है. आइए जानते है, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Virgo Tarot Card Rashifal: कार्यों की सफलता दिलाएगी प्रशंसा, सरकारी नौकरी की बढ़ेगी उम्मीद
कन्या राशि के जातकों को आज पुराने संपर्कों और अनुभवों से लाभ मिलने के संकेत हैं.

Virgo Tarot Card Horoscope 11 June 2026 Kanya Tarot Card Rashifal:- परिवार में किसी सदस्य के प्रेम प्रसंग की चर्चा हो सकती है. अपने संबंधों में आत्मीयता लाएं. लंबे समय बाद बचपन के मित्र से हुई मुलाकात रोमांचित कर सकती है. आर्थिक मामलों में अतीत से सीख ले सकते हैं. ननिहाल पक्ष के किसी मांगलिक कार्यक्रम में सभी परिजनों के साथ शामिल हो सकते हैं.

व्यवसायिक/Professional:- पूर्व में किए गए कार्यों की सफलता वरिष्ठ लोगों की प्रशंसा दिलाएगी. कुछ उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी योग्यता और काबिलियत का प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है. सरकारी नौकरी के इच्छुक विद्यार्थियों को सफलता मिलने की उम्मीद नजर आ सकती है. अपनी मेहनत को कम न करें. असफलता से डरें नहीं. दोबारा जोरदार कोशिश करना अच्छी सफलता दिला सकता है. व्यवसाय में पुराने संपर्कों से पुनः जुड़ सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health:- तेज गर्मी के कारण त्वचा में छोटे-छोटे दाने और लालिमा आ सकती है. तेज धूप से बचें और सही इलाज लें.

आर्थिक स्थिति/Finance:- आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. छोटे बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए बेहतर स्कूल में दाखिले की कोशिश कर सकते हैं.

रिश्ते/Relationship:- साथी के साथ बिताए पल याद आ सकते हैं. परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं.

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