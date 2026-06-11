Scorpio Tarot Card Rashifal: आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी, पुराने कार्यों की हो सकती है समीक्षा

Scorpio Tarot Card Horoscope 11 June 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal:- वर्तमान समय में रिश्तों में काफी उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है. कुछ अनावश्यक खर्च सामने आने से आर्थिक स्थिति डांवाडोल नजर आएगी. इस समय चारों तरफ से परेशानियां सामने आ रही हैं, जिसके चलते मानसिक अवसाद हो सकता है. इस समय समस्याओं के समाधान नजर नहीं आ रहे हैं. अपने ईश्वर पर विश्वास और आस्था बनाए रखें. समय अभी प्रतिकूल है. जल्द ही स्थितियों में अंतर आता नजर आएगा.

व्यवसायिक/Professional:- कार्यक्षेत्र में पुराने कार्यों की समीक्षा उच्च अधिकारियों द्वारा हो सकती है, जिसके चलते काफी गलतियां सामने आ सकती हैं. इस स्थिति में नए अवसर प्राप्त होने की संभावना नजर नहीं आ रही है. इस समय अपने पुराने कार्यों का अवलोकन कर सकते हैं. व्यवसाय में धन निवेश के लिए समय प्रतिकूल है. किसी भी बड़े निवेश को कुछ समय के लिए स्थगित करना बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य/Health:- जीवनसाथी का स्वास्थ्य बिगड़ता नजर आ रहा है. परिवार की गर्भवती महिलाओं के खानपान का विशेष ख्याल रखें.

आर्थिक स्थिति/Finance:- व्यवसाय में सही जानकारी न देने के कारण काफी टैक्स भरना पड़ सकता है, जिसके चलते आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव नजर आएंगे.

रिश्ते/Relationship:- परिवार में आया नया सदस्य अन्य लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है. इस कारण सदस्यों में तनाव हो सकता है.