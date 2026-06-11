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Pisces Tarot Card Rashifal: लालच में न लें फैसले, बिना जानकारी निवेश से करें परहेज

Pisces Tarot Card Horoscope 11 June: The Moon की ऊर्जा गलत कार्यों से दूरी रखने, अतिविश्वास में गलत फैसले न लेने और बिना जानकारी के कहीं पैसा निवेश करने से बचने की राय दे सकती है. जानते हैं मीन राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Pisces Tarot Card Rashifal: लालच में न लें फैसले, बिना जानकारी निवेश से करें परहेज
आज आर्थिक मामलों में सतर्क रहने और अतिविश्वास से बचने की सलाह है.

Pisces Tarot Card Horoscope 11 June 2026 Meen Tarot Card Rashifal:- परिवार में किसी मामले को लेकर सकारात्मक फैसले लिए जा सकते हैं. इस समय किसी कार्य में ज्यादा लाभ की उम्मीद न करें. ज्यादा पाने की चाह में नुकसान हो सकता है. बिना जानकारी के किसी संपत्ति में निवेश न करें. अपने कार्यों को प्राथमिकता दें. बिना ज्यादा सोच-विचार किए किसी पर ज्यादा विश्वास न करें. खासकर आर्थिक मामलों में किसी पर अतिविश्वास न करें. खर्चों के साथ आय में वृद्धि होने से संतुलन बना रहेगा.

व्यवसायिक/Professional:- कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. विदेशी संस्थानों में कार्य करने वाले लोगों को अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. कुछ कार्यों में मिल रही असफलता खुद पर भरोसा कम कर सकती है. इस समय इन कार्यों का पुनः अवलोकन कर कमियों की जांच कर सकते हैं. अपनी कमियों को पहचानकर सुधारने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य/Health:- गले में खराश और संक्रमण हो सकता है. ज्यादा ठंडी और खट्टी चीजों का सेवन न करें.

आर्थिक स्थिति/Finance:- किसी गलत कार्य में लालच के चलते पैसा न लगाएं. जुए और सट्टे में पैसा लगाने से बचें.

रिश्ते/Relationship:- परिवार के मान-सम्मान का ख्याल रखें. अमर्यादित रिश्तों से दूर रहें.

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