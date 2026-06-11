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Capricorn Tarot Card Rashifal: पुराने संपर्कों से मिलेगा लाभ, समय और धन की बर्बादी से बचें

Capricorn Tarot Card Horoscope 11 June: Knight of wands की ऊर्जा स्वयं पर विश्वास बनाए रखने, व्यवहार में भावनाओं और व्यावहारिकता को संतुलित करने और कर्मचारियों के साथ रिश्ते बेहतर करने की बात लेकर आ सकती है.

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Capricorn Tarot Card Rashifal: पुराने संपर्कों से मिलेगा लाभ, समय और धन की बर्बादी से बचें
आज मेहनत पर भरोसा रखने और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की सलाह है.

Capricorn Tarot Card Horoscope 11 June 2026 Makar Tarot Card Rashifal:- किसी खास काम में सफलता पाने के लिए काफी मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी. इस बात का विश्वास रखें कि इस कार्य में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी और आपके सारे काम तय समय पर पूरे होंगे. बेकार की गतिविधियों में धन और समय खर्च न करें. ध्यान रखें कि व्यवहार में ज्यादा व्यावहारिकता का होना रिश्तों में कड़वाहट ला सकता है. व्यवहार में भावनाओं और व्यावहारिकता का संतुलन बनाएं.

व्यवसायिक/Professional:- कुछ पुराने व्यावसायिक संपर्कों के माध्यम से नए अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं. इस समय अपनी लगन और मेहनत से कार्यों को समय पर पूरा करें. कर्मचारियों के साथ व्यवहार में लचीलापन बनाए रखें. समय-समय पर उनकी परेशानियों से अवगत हों. इससे कार्यक्षेत्र में आपकी छवि बेहतर हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आए कुछ नए बदलाव करियर में उन्नति के अच्छे अवसर ला सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health:- कंधों और गर्दन में काफी दर्द हो सकता है. जरूरत से ज्यादा वजन उठा लेने की वजह से इस परेशानी का सामना कर सकते हैं. इस समय किसी फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति/Finance:- कुछ नए अनुबंध व्यवसाय में अच्छा लाभ दे सकते हैं. परिवार में किसी संपत्ति को लेकर राहत मिल सकती है.

रिश्ते/Relationship:- जीवनसाथी के साथ किसी व्यक्तिगत समस्या को लेकर अनबन हो सकती है, जिसके चलते दोनों के रिश्ते खराब हो सकते हैं.

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