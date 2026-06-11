विज्ञापन
विशेष लिंक

Aries Tarot Card Rashifal : संतान के विवाह की हो सकती है चर्चा, क्रोध और ईगो पर रखें नियंत्रण

Aries Tarot Card Horoscope 11 June 2026: Page of Swords की ऊर्जा आज मेष राशि के जातकों को धैर्य और समझदारी से काम लेने का संकेत दे रही है. संतान के विवाह से जुड़ी चर्चा हो सकती है. व्यवसाय में किसी नई योजना को लागू करने से पहले कानूनी सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aries Tarot Card Rashifal : संतान के विवाह की हो सकती है चर्चा, क्रोध और ईगो पर रखें नियंत्रण
मेष राशि के जातकों को आज कानूनी मामलों में सलाह लेने और छोटी बातों को बड़ा न बनाने की सलाह दी गई है.

Aries Tarot Card Horoscope 11 June 2026: इस समय व्यक्तिगत जीवन में काफी उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. संतान के विवाह से संबंधित बातचीत हो सकती है. परिवार के किसी फैसले में अपनी सलाह देने में जल्दबाजी न करें. छोटी-छोटी बातों को लेकर तिल का ताड़ न बनाएं. किसी भी बात को स्वाभिमान से जोड़कर विवाद न बढ़ाएं.

व्यवसायिक/Professional:- व्यवसाय में किसी नए कार्य को लागू करने से पूर्व कानूनी मामलों के सलाहकार से मदद ले सकते हैं. इस समय बाहरी संपर्क आपके लिए आर्थिक रूप से मददगार साबित होंगे. आप अपनी योग्यता और काबिलियत से कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बेहतर बना सकते हैं. कार्य की अधिकता से तनाव न बढ़ने दें. क्रोध और ईगो पर नियंत्रण रखें. अन्यथा परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं.

स्वास्थ्य/Health:- इस समय ज्यादा तनाव लेने से बचें. इससे शारीरिक और मानसिक थकावट हो सकती है.

आर्थिक स्थिति/Finance:- आर्थिक मामलों में परिवार के साथ विचार-विमर्श कर सकते हैं. परिवार के बच्चों को बचत के लिए प्रोत्साहित करें.

रिश्ते/Relationship:- पति-पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर तनाव रह सकता है. आपसी बातचीत से समस्याओं को समझने और सुलझाने का प्रयास करें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aries Aaj Ka Rashifal, Mesh Rashifal Àaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com