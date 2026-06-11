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Aquarius Tarot Card Rashifal: संपत्ति से जुड़े मामलों में मिलेगी मदद, समय के साथ खुद को रखें अपडेट

Aquarius Tarot Card Horoscope 11 June: King of Pentacles की ऊर्जा सूझबूझ और समझदारी से कार्य करने, पिता का मार्गदर्शन और आर्थिक मदद और स्वयं को परिस्थिति के अनुसार अपडेट करने की बात लेकर आ सकती है.

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Aquarius Tarot Card Rashifal: संपत्ति से जुड़े मामलों में मिलेगी मदद, समय के साथ खुद को रखें अपडेट
आज समझदारी से निर्णय लेने और नए अवसरों के लिए तैयार रहने की सलाह है.

Aquarius Tarot Card Horoscope 11 June 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal:- कुछ करीबी संबंधियों के आने से दिनचर्या में बदलाव आ सकते हैं. किसी संपत्ति को लेकर जरूरी जानकारियां एकत्र कर सकते हैं. इससे संपत्ति की खरीद-फरोख्त में मदद मिल सकती है. परिवार के अविवाहित सदस्य के लिए अच्छे विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं. संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. इससे परिवार का माहौल उत्साहित हो सकता है. बच्चों की गतिविधियों से अनभिज्ञ न रहें.

व्यवसायिक/Professional:- शोध, मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को किसी महत्वपूर्ण परियोजना में निर्णय लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है. इस समय अपनी सूझबूझ और समझदारी से सही निर्णय लेना चाहिए. पिता के मार्गदर्शन और आर्थिक मदद से व्यवसाय को पुनः आगे बढ़ाने की कोशिश सफल हो सकती है. कार्यक्षेत्र में किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम से अच्छा लाभ प्राप्त होगा. प्रतिस्पर्धा की इस स्थिति में लगातार अपडेट रहना बेहतर रहेगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को उपयोगी सूचना मिल सकती है.

स्वास्थ्य/Health:- आंखों में जलन और खुजली हो सकती है. आंखों में संक्रमण होने की संभावना बन रही है. किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह लें.

आर्थिक स्थिति/Finance:- पुराने कर्जों को चुकाकर राहत मिलेगी. किसी नए घर की खरीद के लिए जानकारी ले सकते हैं.

रिश्ते/Relationship:- भाई-बहनों के साथ अपने रिश्ते ठीक करेंगे. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

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