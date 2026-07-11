Virgo Tarot Card Rashifal: तलाक या संपत्ति के मुकदमे से जुड़ी परेशानी, मशीनरी के खराब होने से खर्चों में होगी बढ़ोतरी

Virgo Tarot Card Horoscope 11 July 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: तलाक या संपत्ति के मुकदमे से जुड़ी परेशानी सामने आ सकती है. इस समय घर बदलने या यात्रा से जुड़ा तनाव भी रह सकता है. अपना ध्यान व्यर्थ की गतिविधियों से हटकर अपने कार्यों को पूरा करने में लगे. इस समय बातचीत करते वक्त सोच समझ कर शब्दों का चयन करें. जरा सी भी गलत बात आपको नुकसान पहुंचा सकती है. समझदारी से समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करें. परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश धीरे-धीरे सफल होती नजर आ रही है.

व्यवसायिक/Professional: व्यवसाय में किसी मशीनरी के कारण होने के कारण अच्छा खर्च हो सकता है. नई नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को खुशखबरी मिल सकती है. राजनीतिक और अनुभवी व्यक्ति की सलाह से कुछ रुके हुए कार्यों को पूरा कर व्यवसाय को नई दिशा दे सकते है. एनजीओ और समाजसेवा से जुड़े लोगों के काम की तारीफ होगी. कलात्मक और रचनात्मक कार्यों में आपका अच्छा प्रदर्शन सबका ध्यान खींचेगा.

स्वास्थ्य/Health: त्वचा की देखभाल के लिए प्राकृतिक चिकित्सा ले सकते है. जोखिम वाले कार्यों में रुचि न लें.

आर्थिक स्थिति/Finance: निवेश या नई शुरुआत से लाभ के संकेत मिलेंगे. फालतू की खरीदारी रोके.

रिश्ते/Relationship: रिश्तों में धैर्य रखें. अपनी बात को स्पष्टता से सामने रखें.