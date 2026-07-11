Taurus Tarot Card Rashifal: सामाजिक व्यस्तता के साथ पारिवारिक गतिविधियों में बढ़ेगा योगदान, नए अधिकारी से पुराना परिचय होने से मिलेगी राहत

Taurus Tarot Card Horoscope 11 July 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: कोई सरकारी कार्य यदि अटका हुआ है. तो किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से पूरा कर सकते है. सामाजिक व्यस्तता के साथ-साथ पारिवारिक गतिविधियों में अपना योगदान दें. कोर्ट-कचहरी से जुड़ा कोई फैसला आपके पक्ष में हो सकता है. पैसों से सम्बन्धित लेनदेन में सावधानी रखें. इस समय अपने कार्यों को व्यवस्थित रखने का प्रयास करेंगे.

व्यवसायिक/Professional: व्यवसाय में रिटेल की जगह होलसेल के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें. किसी नए अवसर या योजना को लेकर अनजान लोगों पर भरोसा ठीक नहीं है. संपत्ति की खरीद फ़रोख्त से जुड़े कार्यों में कोई बड़ा सौदा हो सकता है. नए अधिकारी से पुराना परिचय होने से राहत महसूस करेंगे. किसी सहयोगी की विपरीत लिंगी व्यक्ति से मित्रता कार्यक्षेत्र में अफवाहों का कारण बन सकती है. सहयोगी को रिश्ते को कार्यक्षेत्र से दूर रखने की बात कर सकते है.

स्वास्थ्य/Health: कम पानी पीने के कारण कब्ज़ हो सकती है. जोड़ों की जकड़न दूर करने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग करें.

आर्थिक स्थिति/Finance: खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखें. परिवार के लोगों को आपकी कंजूसी थोड़ी बुरी लग सकती है.

रिश्ते/Relationship: साथी के जीवन पर जरूरत से ज्यादा हावी न हो. रिश्ते में थोड़ी ईर्ष्या दिखाई दे सकती है.