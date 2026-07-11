Scorpio Tarot Card Rashifal: परिवार के बड़े बुजुर्ग और माता-पिता के स्वास्थ्य का रखें ख्याल, व्यवसाय में अन्य विकल्पों से धन प्राप्ति की उम्मीद

Scorpio Tarot Card Horoscope 11 July 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: माता-पिता और बड़े बुजुर्ग लोगों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. किसी धार्मिक यात्रा पर परिवार के साथ जाने की तैयारी कर सकते हैं. कुछ अच्छे लाभदायक अवसर सामने आने से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपकी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने में प्राप्त हो सकता है. ननिहाल पक्ष में किसी के विवाह की सूचना प्राप्त होने से उत्साह रहेगा. किसी सामाजिक आयोजन में पुराने मित्र से मुलाकात बचपन की खट्टे मीठी यादें ताजा कर सकती है.

व्यवसायिक/Professional: कार्य क्षेत्र में लंबे समय से किसी योजना में सरकारी सहायता की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं.इस समय किसी सरकारी अधिकारी से मिल उस योजना को पूरा करने के लिए मदद ले सकते हैं. इस समय अपने व्यवहार में नम्रता और लचीलापन बनाए रखें. पूर्व के अधिकारियों से संबंध अच्छे ना होने के कारण कार्य के पूरे होने की उम्मीद कम नजर आ सकती है. पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपनी बात स्पष्टता से अधिकारी के समक्ष रखें. इससे सामने वाला आपकी बात को समझ सकेगा.व्यवसाय में अन्य विकल्पों से धन प्राप्ति की उम्मीद बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य/Health: खानपान में परहेज करें.ज्यादा खट्टे,मीठे और ठंडे पदार्थ का सेवन कम करें.

आर्थिक स्थिति/Finance: जीवनसाथी की बचत की आदत घर की व्यवस्था को बेहतर बनाए हुए हैं.पुराने निवेशों से अच्छे प्रतिफल मिलने की उम्मीद बन सकती है.

रिश्ते/Relationship: नानी से उनके अनुभवों के बारे में बातचीत करेंगे. नानी के साथ समय बिताना सुखद अनुभव देगा.