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Scorpio Tarot Card Rashifal: परिवार के बड़े बुजुर्ग और माता-पिता के स्वास्थ्य का रखें ख्याल, व्यवसाय में अन्य विकल्पों से धन प्राप्ति की उम्मीद

Scorpio Tarot Card Horoscope 11 July:- Six of cups की ऊर्जा सरकारी कार्यों में सूझबूझ और समझदारी से सफलता, परिवार के बड़े बुजुर्गों के अनुभव और मार्गदर्शन से जीवन में चमत्कारी बदलाव, और अपने बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताने और उनके मान सम्मान की आवश्यकता को ध्यान रखने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों ,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: परिवार के बड़े बुजुर्ग और माता-पिता के स्वास्थ्य का रखें ख्याल, व्यवसाय में अन्य विकल्पों से धन प्राप्ति की उम्मीद
व्यवसाय में अन्य विकल्पों से धन प्राप्ति की उम्मीद बढ़ सकती है. 
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Scorpio Tarot Card Horoscope 11 July 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: माता-पिता और बड़े बुजुर्ग लोगों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. किसी धार्मिक यात्रा पर परिवार के साथ जाने की तैयारी कर सकते हैं. कुछ अच्छे लाभदायक अवसर सामने आने से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपकी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने में प्राप्त हो सकता है. ननिहाल पक्ष में किसी के विवाह की सूचना प्राप्त होने से उत्साह रहेगा. किसी सामाजिक आयोजन में पुराने मित्र से मुलाकात बचपन की खट्टे मीठी यादें ताजा कर सकती है. 

व्यवसायिक/Professional: कार्य क्षेत्र में लंबे समय से किसी योजना में सरकारी सहायता की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं.इस समय किसी सरकारी अधिकारी से मिल उस योजना को पूरा करने के लिए मदद ले सकते हैं. इस समय अपने व्यवहार में नम्रता और लचीलापन बनाए रखें. पूर्व के अधिकारियों से संबंध अच्छे ना होने के कारण कार्य के पूरे होने की उम्मीद कम नजर आ सकती है. पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपनी बात स्पष्टता से अधिकारी के समक्ष रखें. इससे सामने वाला आपकी बात को समझ सकेगा.व्यवसाय में अन्य विकल्पों से धन प्राप्ति की उम्मीद बढ़ सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: खानपान में परहेज करें.ज्यादा खट्टे,मीठे और ठंडे  पदार्थ का सेवन कम करें.

आर्थिक स्थिति/Finance: जीवनसाथी की बचत की आदत घर की व्यवस्था को बेहतर बनाए हुए हैं.पुराने निवेशों से अच्छे प्रतिफल मिलने की उम्मीद बन सकती है. 

रिश्ते/Relationship: नानी से उनके अनुभवों के बारे में बातचीत करेंगे. नानी के साथ समय बिताना  सुखद अनुभव देगा.

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