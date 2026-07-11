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Sagittarius Tarot Card Rashifal: मन में भौतिकवादी वस्तुओं को लेकर असंतोष, कुछ पुराने और नए कर्मचारियों को मिलेगा सम्मान

Sagittarius Tarot Card Horoscope 11July: Queen of cups की ऊर्जा महिलाओं के व्यवसायिक एवं व्यक्तिगत जीवन में संतुलन, कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों की योग्यता का सम्मान और जीवन में आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते कदम की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Sagittarius Tarot Card Rashifal: मन में भौतिकवादी वस्तुओं को लेकर असंतोष, कुछ पुराने और नए कर्मचारियों को मिलेगा सम्मान
कुछ पुराने और नए कर्मचारियों की योग्यता को सम्मानित किया जा सकता है. 
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Sagittarius Tarot Card Horoscope 11 July 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: पारिवारिक जीवन में सुख सुविधा और संपन्नता होने के बावजूद भी कुछ कमी महसूस कर सकते हैं मन में भौतिकवादी वस्तुओं के प्रति असंतोष की भावना हो सकती है. इस समय किसी आध्यात्मिक केंद्र में कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा जोर पकड़ सकती है. समाज सेवा से जुड़े कार्यों में भागीदारी कर सकते हैं. परिवार के प्रति अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वाह करेंगे. किसी बड़ी बुजुर्ग महिला के सहयोग से पारिवारिक गलतफहमियों को दूर करेंगे.

व्यवसायिक/Professional: कार्य क्षेत्र में कुछ अन्य विभागों के व्यक्तियों के साथ मिलकर किसी योजना पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है. इस योजना के दायित्व को  पूरा करने में किसी वरिष्ठ  महिला अधिकारी का सहयोग  कर सकते है. संभव है, महिला होने के कारण सामने वाले के साथ सहयोग करते समय हिचकिचाहट अनुभव करें. कामकाजी महिलाएं कार्यक्षेत्र में नए बदलाव की बात कर सकती है. अपने स्वार्थ के लिए किसी महिला सहकर्मी पर कार्य की गलती का आरोप न लगाएं. कुछ पुराने और नए कर्मचारियों की योग्यता को सम्मानित किया जा सकता है. 

स्वास्थ्य/Health: कान में बने दर्द के कारण कुछ भी खाने में परेशानी बढ़ सकती है. इस समय चिकित्सक से परामर्श ले सकते है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: पूर्व के आर्थिक योजनाओं में किया निवेश अच्छे प्रतिफल  दे सकता है. इस धनराशि से वाहन खरीदने की योजना बना सकते है. 

रिश्ते/Relationship: जीवनसाथी की गर्भावस्था में उसकी सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे. उसके खानपान को बेहतर बनाएं.

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