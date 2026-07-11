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Pisces Tarot Card Rashifal: संतान के जिद्दी रवैया से रहेंगे चिंतित, कार्यक्षेत्र में फैल रही बातों पर कोई प्रतिक्रिया देने से करें बचाव

Pisces Tarot Card Horoscope 11 July: The Moon की ऊर्जा लोगों की बातों से प्रभावित न होने का प्रयास, किसी के परेशानी में हस्तक्षेप करने से बचाव और व्यर्थ की बातों पर प्रतिक्रिया न देने का सुझाव लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं मीन राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Pisces Tarot Card Rashifal: संतान के जिद्दी रवैया से रहेंगे चिंतित, कार्यक्षेत्र में फैल रही बातों पर कोई प्रतिक्रिया देने से करें बचाव
एक दूसरे की भावनाओं और मर्यादा का ध्यान रखें
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Pisces Tarot Card Horoscope 11 July 2026 Meen Tarot Card Rashifal: कामकाजी महिलाओं के लिए व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है. इस समय अचानक से कुछ खर्च बढ़ते नजर आएंगे. भावुकता पर नियंत्रण रख व्यावहारिक बनने का प्रयास कुछ स्वार्थी लोगों से दूर कर सकता है . दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी जरूरत को अनदेखा न करें. जरूरत से ज्यादा किसी से उम्मीद रखने पर निराशा हो सकती है.संतान का जिद्दी रवैया चिंतित कर सकता है. 

व्यवसायिक/Professional: कार्य क्षेत्र के बदलते हालात और बढ़ती राजनीति से बचकर रहें. दूसरों की बातों में आने की जगह अपने कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित रखें. कुछ लोग आपके नम्र व्यवहार का फायदा उठा सकते हैं. किसी की परेशानी में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप ना करें. आलोचना करने वाले और बातों को इधर-उधर करने वाले लोगों से सावधान रहे. कुछ लोग आपके व्यवहार और व्यक्तित्व पर कीचड़ उछाल सकते हैं. आपके आसपास फैल रही बातों की तुरंत कोई प्रतिक्रिया न दें. चुप रह कर उस समस्या से बाहर निकलने का समाधान ढूंढे. कार्य क्षेत्र में अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने की प्राथमिकता तय करें. 

स्वास्थ्य/Health: अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएं.साथ ही मानसिक तनाव से दूर रहें.समय पर आराम और नियमित दिनचर्या लाभ देगी. 

आर्थिक स्थिति/Finance: बार-बार कहने के बावजूद भी वित्त विभाग से वेतन प्राप्ति न होने से व्याकुलता बढ़ सकती है. इस संदर्भ में कड़ा रुख रख सकते है. 

रिश्ते/Relationship: नए फैसलों में जीवनसाथी की सहमति अवश्य लें. एक दूसरे की भावनाओं और मर्यादा का ध्यान रखें.

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