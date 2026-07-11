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Libra Tarot Card Rashifal: संवेदनशील मुद्दों पर शांति से करें बातचीत, पुराने अनुबंधों में अच्छे से करें जांच पड़ताल, नौकरी बदलने के लिए समय प्रतिकूल

Libra Tarot Card Horoscope 11July: Knight of cups की ऊर्जा रिश्तों की संवेदनशीलता से तनाव, लंबे समय से रुके हुए कार्यों के पूरा होने का और बड़े वित्तीय निवेशों से जोखिम की संभावना बन सकती है. आइए जानते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Libra Tarot Card Rashifal: संवेदनशील मुद्दों पर शांति से करें बातचीत, पुराने अनुबंधों में अच्छे से करें जांच पड़ताल, नौकरी बदलने के लिए समय प्रतिकूल
व्यवसाय में साझेदार की नीयत में आता नजर आ सकता है बदलाव
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Libra Tarot Card Horoscope 11 July 2026 Tula Tarot Card Rashifal: घर में लकड़ी की मरम्मत से कार्य करा सकते है. रिश्तों के मामले में समय संवेदनशील है. ससुराल पक्ष से बड़ा फायदा प्राप्त हो सकता है. बहन की ससुराल में किसी विवाद में हस्तक्षेप लेना आपके रिश्ते सामने वाले से खराब कर सकता है. संवेदनशील मुद्दों पर शांति से बातचीत करें. लंबे समय से चल रहे प्रेम संबंध को आगे ले जाने की प्लानिंग कर सकते है. पुराने मित्रों से गिले शिकवे दूर करेंगे. संतान की संगत से निश्चिंत रहेंगे. 

व्यवसायिक/Professional: नेटवर्किंग और ऑनलाइन कार्य की शुरुआत कर सकते है. इस समय व्यवसाय में किसी पुराने अनुबंध में कागजी कार्यों को बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद बन सकती है. यदि नौकरी बदलने की इच्छा कर रहे है. तो सही अवसरों की प्रतीक्षा करें. जल्दबाजी में किसी नौकरी पर सहमति न दें. बड़े निवेश में जोखिम लेने से बचे. व्यवसाय में साझेदार की नीयत में बदलाव आता नजर आ सकता है. सामने वाले की गतिविधियों पर नजर रखें. 

स्वास्थ्य/Health: समय पर आराम, पर्याप्त पानी पीना, सुपाच्य भोजन और हल्के-फुल्के व्यायाम से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance: बच्चों को उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत कर सकते है. जीवनसाथी का नाम संपत्ति में शामिल कर सकते है. 

रिश्ते/Relationship: अविवाहित लोगों को मनचाहा जीवनसाथी मिल सकता है.जीवनसाथी के खर्चे  बढ़ेंगे.

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