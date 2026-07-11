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Leo Tarot Card Rashifal: अतीत की गलतियों से मान सम्मान में आएगी कमी, नई नौकरी की तलाश में होगी परेशान, पढ़ें अपना राशिफल

Leo Tarot Card Horoscope 11July: The Devil की ऊर्जा अतीत की गलतियों से सबक लेने की कोशिश, व्यवहार में जिद्द और घमंड को दूर करने की आवश्यकता और कार्यों को लेकर उदासीनता की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Leo Tarot Card Rashifal: अतीत की गलतियों से मान सम्मान में आएगी कमी, नई नौकरी की तलाश में होगी परेशान, पढ़ें अपना राशिफल
नई नौकरी की तलाश में भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है.
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Leo Tarot Card Horoscope 11 July 2026 Singh Tarot Card Rashifal: अतीत में काफी गलतियां करते आए है. उन गलतियों के चलते परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंची है. इस समय अपने प्रेम सम्बन्ध को लेकर परिजनों से बगावत कर सकते है.सामने वाले से विवाह करने की जिद्द परिजनों को परेशान कर सकती है. संपत्ति को लेकर भाई-बहनों के साथ रिश्ते खराब हो सकते है. किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मध्यस्थता से संपत्ति के बंटवारे की बात हो सकती है. 

व्यवसायिक/Professional: लंबे समय से कार्यों को लेकर मन में उदासीनता बनी हुई है. जिसके चलते उच्च अधिकारियों से कहा सुनी हो सकती है. बार-बार कहने के बाद भी अपने व्यवहार में परिवर्तन न लाने के कारण आपको नौकरी से बाहर किया जा सकता है. इस समय इस बात को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं. किसी पुराने सहयोगी से मदद ले सकते हैं. नई नौकरी की तलाश में भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है. 

स्वास्थ्य/Health: घर के पौष्टिक खाने को छोड़कर प्रतिदिन बाहर का भोजन  स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है. जिसके चलते चिकित्सक खान-पान में काफी परहेज की बात कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance: बिना योजना के बारे में जाने किए गए निवेश से आर्थिक नुकसान हो सकता है. इस समय अनावश्यक खर्चो  पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे है.

रिश्ते/Relationship: साथी से छुपाई गई कोई बात अचानक से सामने आ सकती है. इससे रिश्ते में कड़वाहट बढ़ सकती है.

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