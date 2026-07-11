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Gemini Tarot Card Rashifal: घर के नवीनीकरण या सुधार से जुड़े कार्यों को लेकर बनेगा विचार-विमर्श, समय की अनुकूलता का करें सही सदुपयोग

Gemini Tarot Card Horoscope 11 July: Page of Swords की ऊर्जा वाद विवादों से दूर रहने, कार्यस्थल पर सहकर्मियों और कर्मचारियों के साथ रिश्ते सुधारने और समय की अनुकूलता का सही उपयोग करने की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Gemini Tarot Card Rashifal: घर के नवीनीकरण या सुधार से जुड़े कार्यों को लेकर बनेगा विचार-विमर्श, समय की अनुकूलता का करें सही सदुपयोग
दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखने की जगह अपने स्वभाव में बदलाव लाएं
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Gemini Tarot Card Horoscope 11 July 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: घर के नवीनीकरण या सुधार से जुड़े कार्यों में परिवार के साथ बैठकर विचार विमर्श हो सकता है. कुछ करीबी लोगों का सहयोग मिलने से आपके रुके हुए कार्य आसानी से बन सकते है लोगों से मुलाकात करते समय अपने व्यवहार को संयमित रखें. किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें. समय के अनुकूलता का सही तरह से उपयोग करें. बहुत ज्यादा सोच विचार ना करें. इससे अच्छे अवसर हाथ से निकाल सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional: कार्यस्थल पर सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ रिश्ते खराब होने से इसका नकारात्मक असर कार्य क्षमता पर पड़ सकता है. जिसके चलते कार्य में रुकावटें आ सकती हैं. इस समय सभी के साथ अपने रिश्ते सुधारने का प्रयास करें. जीवन में आ रही नकारात्मकता को दूर कर कार्यों को पूरा करें. किसी नई परियोजना को लेकर समय चुनौती पूर्ण हो सकता है. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती नजर आएगी. व्यवसाय में नए लोगों के साथ संपर्क करते समय अपने व्यवहार को संयमित और नम्र रखें. 

स्वास्थ्य/Health: ताजे फलों या सब्जियों को सेवन करने से पूर्व अच्छे से साफ कर लेना बेहतर रहेगा. इससे उनके ऊपर जमीं धूल और अन्य चीजों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance: लंबी अवधि के धन निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें.

रिश्ते/Relationship: दांपत्य जीवन में छोटी सी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखने की जगह अपने स्वभाव में बदलाव लाएं.

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