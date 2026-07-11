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Capricorn Tarot Card Rashifal: विदेश में नौकरी या शिक्षा प्राप्ति की इच्छा पूरी होने की संभावना, साझेदार की समझदारी से पुराने संपर्कों के साथ पुनः रिश्ते मधुर

Capricorn Tarot Card Horoscope 11 July: Four of wands की ऊर्जा संपत्ति की खरीद की इच्छा पूरी होने से उत्साह,विदेश में शिक्षा या नौकरी प्राप्ति के प्रयासों में सफलता और जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव और शुभ सूचनाओं के साथ आगे बढ़ाने के प्रयासों की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं मकर राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Capricorn Tarot Card Rashifal: विदेश में नौकरी या शिक्षा प्राप्ति की इच्छा पूरी होने की संभावना, साझेदार की समझदारी से पुराने संपर्कों के साथ पुनः रिश्ते मधुर
ताजे फल और सब्जियों का सेवन कर सेहत सही रख सकते हैं
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Capricorn Tarot Card Horoscope 11July 2026 Makar Tarot Card Rashifal: जीवन में आ रहे बदलाव ठहरकर सोचने का मौका दे सकते हैं. इस समय पुरानी गलतियों,सफलताओं और अधूरे कार्यों का अवलोकन कर सकते हैं.उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए विदेश जाने के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों और युवाओं के लिए जल्द ही अच्छी सूचना प्राप्त होने की उम्मीद नजर आ रही है. इस समय मानसिक सुकून प्राप्ति के लिए ध्यान या एकांत में समय बिताना अच्छा रहेगा. मनचाहे जीवन साथी से विवाह की तैयारी शुरू हो सकती है. नए घर में गृह प्रवेश करने की स्थिति बनती नजर आ रही है. जीवन में चारों तरफ से सकारात्मक बदलाव और अच्छी सूचनाओं  प्राप्त हो सकती हैं. 

व्यवसायिक/Professional: पूर्व से रुके हुए कार्यों में अब तेजीआती नजर आ रही है. किसी नई मशीनरी पर कार्य करने के लिए कुछ सहयोगियों को तकनीकी शिक्षा दी जा सकती है. इस समय व्यवसाय में साझेदार की समझदारी से पुराने संपर्कों के साथ संबंध पुनः बेहतर हो सकते हैं. किसी नई परियोजना को लेकर देश-विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है. इस यात्रा के दौरान नए लोगों से हुई मुलाकात भविष्य में अच्छे प्रतिफल लेकर आ सकती है. इन सकारात्मक बदलावों के बीच सावधान रहने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं. आपकी सफलता से कुछ लोगों को ईर्ष्या हो सकती है. जिसके चलते वह आपको नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हो. 

स्वास्थ्य/Health: यात्रा के दौरान अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें. ताजे फल और सब्जियों का सेवन कर सेहत सही रख सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance: उधार दिया पैसा या रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना नजर आ रही है. किसी संपत्ति को खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. 

रिश्ते/Relationship: नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ना लें.

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