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Aries Tarot Card Rashifal:- सामाजिक गतिविधियों बढ़ने से जनसंपर्क बेहतर, कोर्ट केस में परिणाम आएगा देर से

Aries Tarot Card Horoscope 11July:- कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या स्थानांतरण की स्थिति न बनाने से परेशानी की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, मेष राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Aries Tarot Card Rashifal:- सामाजिक गतिविधियों बढ़ने से जनसंपर्क बेहतर, कोर्ट केस में परिणाम आएगा देर से
आपसी बातचीत से हालात सुधारने की कोशिश करें.

Aries Tarot Card Horoscope 11 July 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: व्यक्तिगत/Personal:-सामाजिक गतिविधियों बढ़ने से जनसंपर्क बेहतर होंगे. नजदीकी मित्रों या सम्बन्धियों के साथ सम्बन्धों में दूरी न आने दें. इस समय पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में तालमेल बैठाने में दिक्कत हो सकती है. किसी पुराने विवाद के चलते निराशा हो सकती है. अतीत की गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ें. बीती बातों को भुलाकर नई शुरुआत कर सकते है. 

व्यवसायिक/Professional:- व्यवसायिक गतिविधियां धीमी रहेंगी.इस समय धैर्य रखना बेहतर रहेगा. कार्यशैली में जरूरी बदलाव ला सकते है. नौकरी में पदोन्नति या बदलाव की कोई स्थिति अब नहीं बन रही है.चुनौतीपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करना आपकी योग्यता और काबिलियत को प्रदर्शित करेगा. व्यवसाय में मार्केट से जुड़े कार्यों में अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है. किसी कोर्ट केस के परिणाम में देरी से परेशान होंगे.

स्वास्थ्य/Health:- ब्लडप्रेशर और मधुमेह की नियमित जांच करवाते रहें.बदलते मौसम में आपकी सेहत को लेकर सावधान रहें.

आर्थिक स्थिति/Finance:- आर्थिक मामलों में छोटे से नुकसान को लेकर चिंतित न हो. आर्थिक मामलों से संबंधित कागजों पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. 

रिश्ते/Relationship:- व्यर्थ के प्रेम सम्बन्धों में समय खराब करना ठीक नहीं है. आपसी बातचीत से हालात सुधारने की कोशिश करें.

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