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Aquarius Tarot Card Rashifal: प्रतिष्ठित लोगों के साथ मुलाकात से लाभ और मान सम्मान में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में आएंगे सकारात्मक बदलाव

Aquarius Tarot Card Horoscope 11 July: Judgement की ऊर्जा स्वास्थ्य को लेकर सजग और सावधान रहने की आवश्यकता, कार्य क्षेत्र में कर्मचारी और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य संबंधी सुख सुविधा और वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद और सहयोग से भाग्य परिवर्तन की स्थिति की बात कर सकती है आईए जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Aquarius Tarot Card Rashifal: प्रतिष्ठित लोगों के साथ मुलाकात से लाभ और मान सम्मान में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में आएंगे सकारात्मक बदलाव
बच्चों के भविष्य के लिए धन निवेश की योजना पर विचार कर सकते हैं
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Aquarius Tarot Card Horoscope 11 July 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: प्रतिष्ठित लोगों के साथ मुलाकात लाभ और मान सम्मान बढ़ा सकती है. जिससे आत्मविश्वास और मनोबल में वृद्धि होगी.रिश्तो में अहंकार और जिद बीच में ना लाएं. छोटी-छोटी बातों से भावनात्मक दूरी आ सकती है.रिश्तों और जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए स्वयं पहल कर सकते हैं. घर के वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद और सहयोग भाग्य परिवर्तन को बल दे सकता है. घर से जुड़े खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional: कार्य में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे. कोई बड़ा और लाभदायक अनुबंध मिल सकता है. साझेदार के साथ वित्त से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता रखें. पुराने और नए सभी कार्यों के दस्तावेज व्यवस्थित रख समस्या से बच सकते हैं. व्यवसाय में प्रमोशनल गतिविधियों से लाभ प्राप्ति की उम्मीद बन सकती है. इस समय किसी स्वास्थ्य संबंधी कार्यशाला का आयोजन कर कार्य क्षेत्र में सहयोगियों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की आवश्यकता महसूस कराएंगे. गर्भवती महिला कर्मचारी के लिए कार्य क्षेत्र में जरूरी सुख सुविधा को शामिल कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. सर्दी जुकाम को हल्के में ना ले. 

आर्थिक स्थिति/Finance: वित्त संबंधी मामलों में पैसे को लेकर पारदर्शिता बनाए रखें. बच्चों के भविष्य के लिए धन निवेश की योजना पर विचार कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship: किसी व्यक्ति के हठीले स्वभाव के चलते उससे विवाद हो सकता है. सामने वाले को कुछ  समझाने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है.

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