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Capricorn Tarot Card Rashifal: स्वयं को लेकर स्वार्थीपन, कार्यक्षेत्र में सहयोगी की गलत मंशा से नुकसान

Capricorn Tarot Card Horoscope 10 June: Three of swords की ऊर्जा लोगों की गलत मंशा को समझने और नाकाम करने की कोशिश, अपने निर्णयों पर अडिग रहने का प्रयास और विपरीत परिस्थिति में भी आत्मविश्वास और मनोबल को मजबूत बनाएं रखने की बात लेकर आ सकती है.

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Capricorn Tarot Card Rashifal: स्वयं को लेकर स्वार्थीपन, कार्यक्षेत्र में सहयोगी की गलत मंशा से नुकसान
खुद को कमजोर न पड़ने दें. सोच समझकर सही निर्णय लें.

Capricorn Tarot Card Horoscope 10 June 2026 Makar Tarot Card Rashifal:- वैवाहिक जीवन में भावनाओं की जगह व्यावहारिक होकर सही निर्णय लें. जीवनसाथी का किसी अन्य व्यक्ति से सम्बन्ध परिवार में तूफ़ान ला सकता है. इस स्थिति में खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे. खुद को कमजोर न पड़ने दें. सोच समझकर सही निर्णय लें. इस समय स्वयं को लेकर थोड़ा स्वार्थीपन रखें. किसी के निर्णय को खुद के ऊपर हावी न होने दें. 

व्यवसायिक/Professional:- कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी की गलत मंशा के चलते किसी महत्वपूर्ण परियोजना से बाहर निकला जा सकता है. सामने वाले द्वारा आपकी काबिलियत पर गलत टिप्पणी आपको अच्छे अवसर से दूर कर सकती है. इस स्थिति में क्रोध की जगह समझदारी से कार्य करें. उच्च अधिकारियों को अपनी योग्यता साबित करने का एक अवसर देने का निवेदन कर सकते हैं. साथ ही सामने वाले के लगाए हुए आरोपों से खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करें. समय अनुकूल होते ही आप पर लगे सभी आरोपों का खंडन हो जाएगा. इस बात पर विश्वास बनाए रखें. अपने आत्मविश्वास और मनोबल को कम न होने दें. 

स्वास्थ्य/Health:- मानसिक तनाव के कारण बढ़ता सिरदर्द दिनचर्या को अनियमित कर सकता है. सादा भोजन और पर्याप्त नींद लेने की कोशिश सिरदर्द में कमी ला सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- किसी को उधार दिया पैसा सामने वाला वापस करने की इच्छा नहीं रख रहा है. इस बात के चलते विवाद हो सकता है. 

रिश्ते/Relationship:- प्रिय का बदलता व्यवहार दुविधा में डाल सकता है. सामने वाले से स्पष्ट बातचीत कर सकते हैं.

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