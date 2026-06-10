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Aquarius Tarot Card: संतान की गतिविधि से चिंता, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, व्यवसाय में दिक्कतों का सामना

Aquarius Tarot Card Horoscope 10 June: The Hermit की ऊर्जा पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय भागीदारी, गुस्से और आवेश पर नियंत्रण और निवेश के मामले में सावधानी की सलाह लेकर आ सकती हैं. जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Aquarius Tarot Card: संतान की गतिविधि से चिंता, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, व्यवसाय में दिक्कतों का सामना
कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें.

Aquarius Tarot Card Horoscope 10 June 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal:- संतान की नकारात्मक गतिविधि चिंता में डाल सकती है. इस समय आवेश में आने की जगह सहज तरीके से सामने वाले को समझाने की कोशिश करें. सामाजिक गतिविधियों में योगदान जरूर दें. इससे लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा. किसी पड़ोसी या निकट संबंधियों के मामले में हस्तक्षेप न करें. 

व्यवसायिक/Professional:- व्यवसाय में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इस समय हिम्मत न हारे. कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें. निवेश के मामलों में समय अनुकूल है. कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है. अपनी समझदारी और सूझबूझ से कार्यों को समय पर पूरा करें. इस समय कार्य की सफलता के लिए अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्र रहें.

स्वास्थ्य/Health:- बार-बार मौसम में हो रहे बदलावों के चलते स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. खानपान में सावधानी रखें और तेज़ धूप में बाहर न निकलें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- व्यवसाय में अभी बड़े निवेश से बचें. सोच समझकर आर्थिक मामलों के निर्णय लें. 

रिश्ते/Relationship:- प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी के चलते अलगाव की स्थिति बन सकती है. पुराने मित्र से अचानक हुई मुलाकात रोमांचित कर सकती है.

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