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Taurus Tarot Card: कार्यक्षेत्र में मिलेगी सराहना, पुराने मतभेद सुलझाने का मिलेगा अवसर

Taurus Tarot Card Horoscope 10July: Ace of wands की ऊर्जा नौकरी की तलाश कर रहे हैं व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल, पारिवारिक जीवन में रुके हुए कार्य पूरे होने की स्थिति बनने की बात लेकर आ सकती है.

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Taurus Tarot Card: कार्यक्षेत्र में मिलेगी सराहना, पुराने मतभेद सुलझाने का मिलेगा अवसर
मधुर व्यवहार आज आपको नई सफलता की ओर ले जाएंगे.

Taurus Tarot Card Horoscope 10 July 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: आज पुराने मतभेद सुलझाने और व्यक्तिगत व व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाए रखने का समय है. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को सराहना मिल सकती है और नए अवसर भी सामने आएंगे. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें तथा रिश्तों में संयम और मर्यादा बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: घर के नवीनीकरण में सरकारी सहमति प्राप्त होने की स्थिति बन सकती है. छोटी-छोटी बातों में उलझकर जरूरी कामों को टाल सकते है. जीवनसाथी का चिडचिडाहट परिवार के अन्य सदस्यों पर निकल सकती है. भावनाओं में आकर बात बढ़ाने से रिश्तो में कड़वाहट बढ़ सकती है. घर परिवार में पुराने मतभेदों को खत्म करने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/Professional: कार्यक्षेत्र में किसी नई योजना पर आपके विचारों को सराहा जा सकता है किसी वरिष्ठ व्यक्ति के समर्थन से आपका आइडिया  योजना में शामिल हो सकता है. नई नौकरी की प्रयास कर रहे लोगों को जल्द ही साक्षात्कार का संकेत प्राप्त हो सकता है. अपनी योजनाओं और पुराने कार्यों के विश्लेषण पर ध्यान दें. इससे भविष्य में गलतियों की संभावना कम से कम होगी. व्यक्तिगत जीवन की परेशानियों का असर व्यावसायिक जीवन पर ना पड़ने दे.

स्वास्थ्य/Health: खानपान और दिनचर्या नियमित रखें. अनियमित जीवनशैली से शारीरिक कमजोरी और थकान बढ़ सकती है.

आर्थिक स्थिति/Finance: कुछ ऐसे खर्चों के बढ़ाने की स्थिति बन सकती हैं. जो की आवश्यक नहीं होंगे. 

रिश्ते/Relationship: प्रेम संबंधों में मर्यादा बनाए रखना जरूरी है. अपने प्रेम संबंध का असर करियर या पढ़ाई पर ना पड़ने दे.
 

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