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Libra Tarot Card: रिश्तों में बढ़ेगी मजबूती, साझेदारी और निवेश में बरतें समझदारी

Libra Tarot Card Horoscope 10 July: Six of cups की ऊर्जा व्यवसाय में करीबी रिश्ते के साथ साझेदारी करते समय बातों की पारदर्शिता, सरकारी मामले में प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, तुला राशि वाले जातकों के बारे में.

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Libra Tarot Card: रिश्तों में बढ़ेगी मजबूती, साझेदारी और निवेश में बरतें समझदारी
संतुलित निर्णय आज सफलता के साथ रिश्तों में भी मिठास घोलेंगे.

Libra Tarot Card Horoscope 10 July 2026 Tula Tarot Card Rashifal: आज रिश्तों और करियर दोनों में समझदारी से लिए गए फैसले आपके लिए लाभदायक रहेंगे. साझेदारी और आर्थिक मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें तथा जल्दबाजी से बचें. परिवार और प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करने से रिश्ते मजबूत होंगे और भविष्य की योजनाओं को नई दिशा मिलेगी.

व्यक्तिगत/Personal: अविवाहित लोगों की रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है. प्रेम संबंध में भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से बात कर सकते है. पुराने मित्रों से मुलाकात रोमांचित कर सकती है. जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में प्रगति दिखाई देगी. अति आत्मविश्वास के कारण फैसले लेते समय जल्दबाजी न करें. दूसरों के मामलों में उलझने से बचे.अपने जरूरी कार्यों को पूरा करने की प्राथमिकता तय करें. 

व्यवसायिक/Professional: यदि किसी मित्र या करीबी संबंधी के साथ साझेदारी में कार्य कर रहे हैं. तो सभी शर्तों और नियमों को स्पष्टता से सामने रखें. बड़े लेनदेन से जुड़े मामलों में जोखिम भरे फैसलों को फिलहाल  टालना बेहतर है.सरकारी कार्य में अनुमति से जुड़ा मामला किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से पूरा हो सकता है. नौकरी में फाइलों और दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से रखेंगे. इस समय अधिकारियों की बात पर ध्यान केंद्रित रखें, अन्यथा अनबन हो सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: मौसम के बदलाव से बच कर रहे हैं. काम के दवाब से नींद प्रभावित हो सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: फालतू के खरीदारी को सीमित रखें. ऑनलाइन शॉपिंग करते समय पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें. 

रिश्ते/Relationship: प्रेम संबंध को विवाह में बदलने की बात परिजनों से कर सकते हैं. जीवन साथी को छोटी-छोटी बातों पर ताना मारने से बचे.

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