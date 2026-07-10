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Aquarius Tarot Card: अफवाहों से रहें सावधान, रिश्तों और आर्थिक मामलों में बरतें संयम

Aquarius Tarot Card Horoscope 10 July: Five of swords की ऊर्जा गलत संबंधों के चलते परिवार में तनाव, कार्य क्षेत्र में गलत अफवाहों पर प्रतिक्रिया न देने की बात लेकर आ सकते हैं. आईए जानते हैं, कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Aquarius Tarot Card: अफवाहों से रहें सावधान, रिश्तों और आर्थिक मामलों में बरतें संयम
सही संवाद आज आपको हर उलझन से बाहर निकालने में मदद करेंगे.

Aquarius Tarot Card Horoscope 10 July 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. कार्यक्षेत्र में धैर्य और संयम बनाए रखें तथा अफवाहों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें. आर्थिक मामलों में सावधानी और रिश्तों में स्पष्ट संवाद ही तनाव को कम करने में मदद करेगा.

व्यक्तिगत/Personal: जीवनसाथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से सम्बन्ध बन सकते है. पारिवारिक तनाव से दूर रहने के लिए सामने वाले के साथ समय व्यतीत कर सकते है. इस समय किसी अनजाने डर के चलते मन आशंकित हो सकता है.घर के निर्माण कार्य में बढ़ती व्यस्तता के कारण कार्यक्षेत्र में अनुपस्थित हो सकते है. संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते है. 

व्यवसायिक/Professional: व्यवसायिक यात्राओं को स्थगित कर सकते है. कार्यक्षेत्र में अनुपस्थिति का फायदा विरोधी लोग उठा सकते है. आपके बारे में कुछ गलत अफवाहें फैल सकती है. इन अफवाहों में जरा भी सच्चाई न होने से कोई भी प्रतिक्रिया न देना बेहतर रहेगा. अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर मानसिक राहत महसूस करेंगे. व्यवसाय में पैसों के लेनदेन पर नियंत्रण रखें. किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें. 

स्वास्थ्य/Health: बुरे व्यसनों के चलते सेहत बिगड़ सकती है. इसका असर लिवर पर पड़ सकता है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: घर का निर्माण कार्य बजट से काफी अधिक धन खर्च होने से परेशान हो सकते हैं. लिया गया उधार जल्द ही चुकाने का प्रयास करेंगे. 

रिश्ते/Relationship: पारिवारिक वातावरण में किसी अनचाहे व्यक्ति के आने से तनाव बढ़ सकता है जीवन साथी की नजदीकी उस व्यक्ति से बढ़ती नजर आएगी.

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