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Taurus Tarot Card Rashifal: जल्दबाजी के चलते लें सकते हैं गलत फैसला, लापरवाही से बचें नहीं तो गवा देंगें मौका

Taurus Tarot Card Horoscope 10 August Seven of wands की ऊर्जा जल्दबाजी और भावुकता में गलत निर्णय न लेने, किसी भी स्वास्थ्य समस्या को लेकर चिंतित होने की जगह सही परामर्श लेने की आवश्यकता और गलतफहमियों तथा शिकायतों से दूर रहने का प्रयास की बात लेकर आ सकती है.

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Taurus Tarot Card Rashifal: जल्दबाजी के चलते लें सकते हैं गलत फैसला, लापरवाही से बचें नहीं तो गवा देंगें मौका
वृषभ राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Taurus Tarot Card Horoscope 10 August 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: अति विश्वास और जल्दबाजी के चलते गलत फैसला कर सकते हैं. छोटी-छोटी बातों में उलझ कर जरूरी काम अटक सकते हैं. कुछ ऐसे खर्चे बढ़ते नजर आएंगे, जो गैर जरूरी हो सकते हैं. लापरवाही के चलते कोई अच्छा अवसर हाथ से निकल सकता है. इसलिए फोकस बनाए रखें. जल्द ही कुछ अच्छे बदलाव जीवन में आ सकते है. परिवार के सभी सदस्यों की इच्छा का ध्यान रखना निर्णय लेना रिश्तो में मधुरता लेगा. 

व्यवसायिक/ Professional

पेपरवर्क और डॉक्यूमेंटेशन को लेकर जल्दबाजी न करें. इससे गलतियां कम होने की उम्मीद रहेगी. कार्य क्षेत्र में शांत रहकर अच्छे परिणाम देना उच्च अधिकारियों का प्रभावित करेगा. निवेश में सतर्कता रखें. सरकारी नौकरी वाले लोग किसी भी तरह के जोखिम में हिस्सा ना ले. कार्यक्षेत्र में नियमों का पालन सावधानी से करें. पुराने दृष्टिकोण से बाहर आकर सोच का नजरिया बदले. कार्य ज्यादा होने से ओवर टाइम करना पड़ सकता है. व्यवसाय में मिला-जुला असर देखने को मिलेगा. 

स्वास्थ्य/Health

यदि किसी सर्जरी के बाद चल रही है.तो घबराने की जरूरत नहीं है. सही देखभाल से सुधार होगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance

प्रॉपर्टी या शेयर में निवेश सोच समझकर करें. तभी बेहतर लाभ होगा. 

रिश्ते/Relationship

पति-पत्नी को एक दूसरे की बात को सुनना और समझना चाहिए. तभी परिवार में शांति नजर आएगी.

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