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Libra Tarot Card Rashifal: क्रोध को करना होगा काबू नही तो बिगड़ सकता है रिश्तों में संतुलन

Libra Tarot Card Horoscope 10 August:- Temparence की ऊर्जा धैर्य और संयम के साथ व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश, बड़े लोगों के अनुभव और ज्ञान से लाभ प्राप्ति की संभावना और जीवन में सुख और शांति बनाए रखने के लिए शांत रहकर अपने कार्यों को पूरा करने की बात लेकर आ सकती है.

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Libra Tarot Card Rashifal: क्रोध को करना होगा काबू नही तो बिगड़ सकता है रिश्तों में संतुलन
तुला राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Libra Tarot Card Horoscope 10 August 2026 Tula Tarot Card Rashifal: अपने वैवाहिक रिश्ते में संतुलन बनाने का प्रयास करें. जीवन साथी का सम्मान बनाए रखें. बात-बात पर किसी के साथ भी रोका टोकी सामने वाले को चिढ़ा सकती है. दूसरों को अपने निर्णय स्वयं लेने दे. किसी की निजी बातों को सार्वजनिक ना करें. यदि कोई आपसे सलाह नहीं मांग रहा है, तो चुप रहने का प्रयास करें. ज्यादा क्रोध आने की स्थिति में शांत रहें और क्रोध पर नियंत्रण करने की कोशिश करें. व्यर्थ की बातों में अपना समय और धन बर्बाद ना करें. जरूरत से ज्यादा वाचाल स्वभाव आपके लिए आगे चलकर परेशानी उत्पन्न कर सकता है. अपनी शब्दों में वजन लाएं. आपकी भाषा लोगों पर अच्छा प्रभाव डालें. इस बात का ध्यान रखें. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों से मतलब रखें. दूसरों के कार्यों में गलती निकालना या उन्हें सुधारने का कार्य उच्च अधिकारियों पर छोड़ दें. अपने संबंध सहयोगियों के साथ बेहतर बनाने का प्रयास करें. छोटी-छोटी बातों पर मन मुटाव या रूठना-मनाना कार्य क्षेत्र में आपकी छवि को खराब कर सकता है. अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी समझदारी और सूझबूझ से कार्यों को समय रहते पूरा करें. पैसों के मामले में पारदर्शिता बनाए रखें. बीच-बीच में हिसाब किताब की जांच करते रहना किसी बड़ी गलती की आशंका को खत्म कर सकता है. किसी भी यात्रा पर जाते समय अपने सामान की सुरक्षा करें. कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ जनों और अधिकारियों के साथ बहस कर उनसे संबंध न खराब करें.

स्वास्थ्य/Health:

हमेशा बाजार की चीजों को खाते रहना स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है.पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

दूसरों को खुश करने के लिए व्यर्थ ही पैसों की बर्बादी ना करें. जुए या सट्टे में पैसे लगाना बुरे व्यसन की तरफ ले जा सकता है.

रिश्ते/Relationship:

जीवन में पुरानी यादों से बाहर निकाल कर आगे बढ़ना रिश्तो में मधुरता लाएगा.कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता है. इस बात का जरूर ध्यान रखें

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