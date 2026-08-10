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Scorpio Tarot Card Rashifal:- अति आत्मविश्वास ला सकता है कार्य मे बाधा , कार्यों में गंभीरता लाने से होगा लाभ

Scorpio Tarot Card Horoscope 10 August: The Devil की ऊर्जा पुराने प्रेम संबंधों को लेकर पति-पत्नी के बीच अनबन,कार्यों में गलती के चलते लोगों का विश्वास आप पर से खत्म होने की स्थिति और गलत निवेश या गलत व्यक्ति के साथ किसी कार्य को किए गए अनुबंध से बड़े आर्थिक नुकसान की बात लेकर आ सकती है.

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Scorpio Tarot Card Rashifal:- अति आत्मविश्वास ला सकता है कार्य मे बाधा , कार्यों में गंभीरता लाने से होगा लाभ
वृश्चिक राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Scorpio Tarot Card Horoscope 10 August 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: वैवाहिक जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के आगमन से परेशानियां महसूस करेंगे. जिससे अतीत में भावनात्मक संबंध रहा हो. इस संबंध को अभी तक छुपा कर रखते आए हैं. अचानक से सामने वाले से मुलाकात पारिवारिक जीवन में उथल-पुथल ला सकती है. इस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करें. जीवनसाथी और परिजनों को अपने उस व्यक्ति से संबंध के बारे में बता सकते हैं. जीवनसाथी का भरोसा आपसे उठने की आशंका बन सकती है. 

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय में किसी अनुबंध को लेकर काफी बड़ा नुकसान हो सकता है. इस समय इस नुकसान से बाहर निकालने के लिए सहयोगी और कर्मचारियों से बातचीत कर सकते हैं. किसी परियोजन से हुई बड़ी गलती के चलते उच्च अधिकारियों से डांट खाना पड़ सकती है. इस समय उस परियोजना का पुनः विश्लेषण कर गलतियों में सुधार लाने का प्रयास करेंगे. पूर्व में हुई कुछ सफलताओं के चलते अति आत्मविश्वास आपके कार्यों में रुकावट ला सकता है. अपने कार्यों में गंभीरता लाने का प्रयास करें. जिद्द और अहंकार को कार्य क्षेत्र से दूर रखें. 

स्वास्थ्य/Health: 

बुरे व्यसनों के चलते लिवर खराब होने की स्थिति बन सकती है. बिना चिकित्सीय सलाह के  किसी भी दवा का सेवन न करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी गलत योजना में निवेश करने से बाल बाल  बच सकते हैं. आगे किसी योजना में निवेश करने से पूर्व अच्छे से जांच पड़ताल जरूर करें. 

रिश्ते/Relationship:

 किसी भी प्रिय व्यक्ति या जीवनसाथी से ऐसी किसी बात को ना छुपाए.जो आगे चलकर आपके संबंधों को बिगाड़ दे.

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