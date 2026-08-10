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Pisces Tarot Card Rashifal: नए र‍िश्‍तों में आएगा नयापन, राजनीतिक लोगों से बढ़ेगा मेल-जोल

Pisces Tarot Card Horoscope 10 August: The Hanged Man की ऊर्जा पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनाने के प्रयासों में तेजी, व्यवसाय में सोच समझ कर सही निर्णय लेने की आवश्यकता और अनजान लोगों के साथ ज्यादा मित्रता से बचने के प्रयास की बात लेकर आ सकती है.

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Pisces Tarot Card Rashifal: नए र‍िश्‍तों में आएगा नयापन, राजनीतिक लोगों से बढ़ेगा मेल-जोल
मीन राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Pisces Tarot Card Horoscope 10 August 2026 Meen Tarot Card Rashifal: लंबे समय से रुके और अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. कुछ नए लोगों से बने रिश्ते फायदेमंद साबित होंगे. कुछ नए विषय का ज्ञान प्राप्त करने की योजना पर कार्य कर सकते हैं. इस ज्ञान का उपयोग कर इसे आगे आय कमाने का साधन बनाने की योजना है. समय अनुकूल है. इस समय की गई मेहनत भविष्य में अच्छा फायदा लेकर आएगी. पारिवारिक जीवन में उथल-पुथल हो सकती है. 

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय के संबंध में की गई यात्रा मनचाहा परिणाम दे सकती हैं. कुछ राजनीतिक लोगों से संपर्क बना सकते हैं. कर्मचारियों के कार्यों पर निगाह रखें. जरा भी संदेह होने पर उस कर्मचारी  के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. समय रहते  सही निर्णय लें. तनाव की बजाय शांति से समस्या सुलझाएं.अनजान लोगों से ज्यादा मित्रता ना करें. किसी की कमी का मजाक ना उड़ाए जरूरत से ज्यादा रूखे व्यवहार करने वाले व्यक्ति से दूर रहे. व्यवहार में घमंड और ज़िद ना आने दे. 

स्वास्थ्य/Health:

योगा एक्सरसाइज और नियमित दिनचर्या से शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें. बढ़ते हुए वजन को नियंत्रित करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

मित्रों के साथ मिलकर किसी योजना में धन निवेश पर विचार करेंगे.इस योजना में अच्छे लगने की उम्मीद नजर आ सकती है. 

रिश्ते/Relationship:

 पारिवारिक मामले में बाहरी व्यक्ति की दखलअंदाजी न होने दे.परिवार के सदस्यों  के साथ समय बिताए.

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