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Leo Tarot Card Rashifal: जिम्मेदारियां बढ़ने से बढ़ सकता है मानसिक तनाव

Leo Tarot Card Horoscope 10 August: Page of swords की ऊर्जा पारिवारिक मामलों में सोच समझकर बात करने का प्रयास, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अच्छी योजनाओं पर विचार और किसी की बातों में आकर गलत कार्य या गलत निवेश करने से दूरी की बात लेकर आ सकती है.

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Leo Tarot Card Rashifal: जिम्मेदारियां बढ़ने से बढ़ सकता है मानसिक तनाव
सिंह राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Leo Tarot Card Horoscope 10 August 2026 Singh Tarot Card Rashifal: आपकी किसी बात को लेकर परिवार के बड़े बुजुर्ग नाराज हो सकते हैं. उनकी नाराजगी जानने का प्रयास करें. दूसरों के मामले में ज्यादा दखल न दें . चाहे वो आपका कितना भी करीबी व्यक्ति क्यों न हो. जिम्मेदारियां बढ़ने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है. अकेले सभी जिम्मेदारियां को पूरा करने की प्रयास ना करें. पारिवारिक जिम्मेदारियां को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा किया जा सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional:

संपत्ति की खरीद-फ़रोख्त करने वाले लोगों के लिए समय अनुकूल है. व्यवसाय बढ़ाने की योजना पर कार्य कर सकते हैं. कर्मचारियों का पूरा सहयोग कुछ बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने में प्राप्त होगा. कार्यभार की अधिकता के चलते ओवर टाइम करना पड़ सकता है. किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि या गलत निवेश से बचकर रहे, अन्यथा बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं. यदि व्यावसायिक कार्यों को लेकर को यात्रा करनी पड़ रही है. तो फिलहाल उसे स्थगित करना बेहतर रहेगा. 

स्वास्थ्य/Health:

ज्यादा कार्य और तनाव के चलते ब्लड प्रेशर प्रभावित हो सकता है. ब्लड प्रेशर की नियमित जांच कराएं. खान-पान और नींद का ख्याल रखें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

उधार दी गई रकम वापस प्राप्त हो सकती है. कहीं रुकी हुई पेमेंट भी मिलने की संभावना नजर आ रही है. 

रिश्ते/Relationship:

जीवन में लोगों से रिश्ते अच्छे रखने के लिए छोटे-छोटे बातों को नजर अंदाज करना पड़ सकता है. दूसरे से अच्छा व्यवहार करें और मर्यादा में रहे.

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