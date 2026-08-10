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Gemini Tarot Card Rashifal: थोड़ी सी मेहनत का अच्छा प्रतिफल सकता है प्राप्त, लोगों के बन सकती है अच्छी पहचान

Gemini Tarot Card Horoscope 10 August:- Five of cups की ऊर्जा छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने की जगह शांति बनाए रखने का प्रयास, जिद और अपनी बात पर अड़े रहने की आदत में सुधार और कार्य क्षेत्र में अति विश्वास से बचने का प्रयास की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Gemini Tarot Card Rashifal: थोड़ी सी मेहनत का अच्छा प्रतिफल सकता है प्राप्त, लोगों के बन सकती है अच्छी पहचान
मिथुन राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Gemini Tarot Card Horoscope 10 August 2026 Mithun Tarot Card Rashifal:  छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने की जगह शांत रहना शांति बनाए रखेगा. घर के मामलों में बाहरी व्यक्ति के दखल से तनाव हो सकता है. निजी बातों की गोपनीयता बनाए रखें. जीवनसाथी से बातों को ना छुपाए. बाद में बात सामने आने से शर्मिंदगी हो सकती है. सामाजिक जीवन में सक्रियता से सामाजिक दायरा बढ़ता नजर आएगा. लोगों के बीच आपकी पहचान और मजबूत होगी. जिद्द और अपनी बात पर खड़े रहने की आदत में सुधार लाने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्य को पूरा करने के लिए योजना को छोटे-छोटे चरणों में बांटकर आसानी से पूरा किया जा सकता है. मीटिंग में अपने विचार व्यवस्थित रूप से रखने से लाभ होगा. विद्यार्थियों के समय अनुकूल है. थोड़ी सी मेहनत का अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो सकता है. युवाओं को मनचाही नौकरी मिलने की उम्मीद नजर आएगी. इस समय पैसे से जुड़े कार्यों में सावधानी रखें. जरा सी भी गलती काफी बड़ा नुकसान कर सकती है. 

स्वास्थ्य/Health:

ज्यादा तला-भुना और मसालेदार भोजन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इससे पेट की समस्या बढ़ सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

 नया कर्ज लेने से बचे. अनावश्यक खर्चों को कम करें. 

रिश्ते/Relationship:

वैवाहिक जीवन को सुरक्षित रखने के लिए विवाह के बाहर के रिश्तो से दूरी बनाएं. अपनी भावनाएं साफ शब्दों में रखें.

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