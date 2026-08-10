Cancer Tarot Card Rashifal: गैर कानूनी कार्य बिगाड़ सकतें हैं आपकी छवि

Cancer Tarot Card Horoscope 10 August 2026 Kark Tarot Card Rashifal: व्यस्तता के बीच आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समय निकालेंगे. इससे मानसिक शांति अनुभव होगी. परिवार में किसी के विवाह को लेकर काफी तनाव हो सकता है. रोज-रोज के लड़ाई झगड़े के चलते किसी अन्य शहर में नौकरी का आवेदन कर सकते है. जल्द ही अच्छी नौकरी प्राप्त होगी. इस बात की उम्मीद बन रही है.

व्यवसायिक/ Professional:

किसी मित्र का साथ देने के लिए गैर कानूनी कार्य न करें. इससे आपकी छवि बिगड़ सकती है. नौकरी में स्थानांतरण मिलने से उत्साहित होंगे. नई जगह और नए विभाग के बारे में जानकारियां एकत्र कर सकते है. इस समय किसी बड़ी उपलब्धि के मिलने के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं. कार्य क्षेत्र में सब कुछ सामान्य गति से चलता नजर आएगा.व्यवसाय में साझेदारी से पूर्व सामने वाले के बारे में आवश्यक सभी जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करें.



स्वास्थ्य/Health:

गले में संक्रमण होने से बुखार की स्थिति बन सकती है.सही चिकित्सक से परामर्श लें.

आर्थिक स्थिति/Finance:

पैसे लेनदेन को लेकर सावधानी रखें. किसी को बिना लिखा पढ़ी के उधार न दें.

रिश्ते/Relationship:

पति-पत्नी के बीच जिद्द पर अहंकार रहकर के चलते नागराज की बढ़ सकती है. दोनों इस समय एकदूसरे से बात नहीं कर रहे हैं.